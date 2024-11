7 razburljivih vodenih sprehodov po Budimpešti za najbolj barvit jesenski mesec

Novembra, ko si prestolnica pravzaprav nadene najlepša jesenska oblačila, bi bilo greh ne odpraviti se na odkrivanje po ulicah, pokritih s pisanim listjem. Zdaj vam ponujamo navdih za to: ponujamo 7 vodenih sprehodov, kjer se lahko ponovno potopite v vznemirljive zgodbe prestolnice.

Sodobna arhitekturna mojstrovina – Sprehod po stavbi v Hiši madžarske glasbe

Hiša madžarske glasbe, ki jo je zasnoval japonski zvezdniški arhitekt Sou Fujimoto, je navdušila že številne obiskovalce in umetnike. Večkrat tedensko potekajo vodeni sprehodi za spoznavanje posebne stavbe tako znotraj kot zunaj ter na vseh ravneh, tako da lahko obiskovalci spoznajo vsako najmanjšo podrobnost stavbe. Kdor je vsaj enkrat obiskal posebne zidove Madžarske glasbene hiše, se bo zagotovo vprašal, kakšno vlogo ima več kot 100 svetlobnih fontan stavbe, zakaj se zdi, kot da ne hodimo v stavbi, ampak v naravi in kakšni so čarobni prostori. se skrivajo te posebne steklene stene? Na sprehodu lahko dobite odgovore na vsa vaša vprašanja.

Sprehod tisočerih barvnih listov

3. novembra se lahko v botaničnem vrtu Soroksári odpravite na res poseben 2,5-3 urni vodeni sprehod v spremstvu jesenskih barv. Do začetka novembra imate samo dva tedna časa, da uživate v pogledu na arboretum, ki se kopa v razkošnem sijaju, zato je vredno izkoristiti priložnost in se sprostiti v tej čudoviti zbirki rastlin. Med sprehodom lahko poleg zelenih divjih hrušk, šipkov, glogov in ptičjih kutin naletite tudi na posebne sadeže, kot sta oranžna murva in plod kaktusa medvedje šape. Na pohajkovanju po jesenskih travnikih in senčnih gozdovih oživijo pozabljene sledi preteklosti.

Datum pohoda: 3.11.2024.

Momijigari in botanični sprehod

Vrt Muzeja azijske umetnosti Ferenc Hopp, ki se nahaja poleg Andrássy úta, vas v vsakem letnem času vabi na posebno doživetje. Tako bo tudi 9. novembra, ko vrt, odet v jesenske barve, razkriva svoje skrivnosti. V okviru programa boste lahko vadili momijigari, torej ob pogledu na liste v pravljičnih barvah spoznavali rastline vrta in pravljični svet, ki ga je ustvaril nekdanji ustanovitelj, ki je ohranila svoj sijaj do danes.

Datum pohoda: 9.11.2024.

Bauhaus Buda

9. novembra se vam bo v dolgem sprehodu razkrila zibelka moderne arhitekture v Budimu. na njegovem vodenem sprehodu. Ko se sprehajate po z jesenskim listjem obarvanih ulicah Pasarét in Törökvész, lahko spoznate boje, ki so pripeljali do rojstva madžarskega Bauhausa, kdo so bili ekscentrični liki, ki so oblikovali ta poseben del mesta, in kateri arhitekturni zakladi, vile, cerkve, hiše in vrtovi se skrivajo drug za drugim.

Datum pohoda: 9.11.2024.

Duhovi na Svábhegyju – sprehod, ki spominja na preteklost v nedeljo, 10. novembra, se lahko v okviru tematskega sprehoda potepate od Jókaijevega vrta do Kínzóháza v Normafi, kjer bo odstrta tančica nad toliko zanimivimi stvarmi, skrivnostmi in duhovi. Na pobočjih Svábhegyja, nekoč posejanih z vinogradi, so vaške hiše v hipu zamenjale švicarske vile. Idilična lokacija, ki slovi tudi kot smučarski raj, še vedno hrani temne skrivnosti in spomin na tragične zgodovinske dogodke. Če bi se radi dostojno spomnili duhov preteklosti, ne zamudite tega sprehoda, kjer boste seveda obiskali tudi posebne in skoraj srhljive zgradbe.

Datum pohoda: 10.11.2024.

Razkošje in zgodovina – Pustolovščina na Andrássy út

10. in 23. novembra bo ena najbolj znanih budimpeških avenij, Andrássy út, razkrivala svoje skrivnosti. Kot del resničnega potovanja skozi čas se lahko potepate med 2-urnim vodenim sprehodom in med potjo spoznavate slavne palače, arhitekturna čudesa in njihove skrivnostne zgodbe. Seveda lahko izveste tudi, kaj je s kulturo in razkošjem obdano promenado zaživelo danes. Tokrat lahko dobite odgovore na vprašanja, ali je Oktogon res osmerokoten, kje je kip egipčanske boginje Hator in zakaj je kuhinja v nekdanjem stanovanju Ferenca Liszta tako posebna? Pot vas bo vodila od Kodály körönda do operne hiše.

Datumi pohoda: 10., 23. november 2024.

Literarna gastronomska tura po pampah Lágymányos

16. novembra se bo proti Budimu splačalo odpraviti v jutranjih urah, saj bo na ulicah Lágymányosa zaživel literarni gastro sprehod ob kavarniškem vzdušju. Tokrat se lahko na vodenem sprehodu prijetno sprehodite ob črtah madžarskih literatov in odlične madžarske hrane od ulice Királyi Pál do trga Gárdonyi. Ob tej priložnosti bodo poleg zgodb recepti, pa tudi pesmi in seveda degustacije. Na tem sprehodu se spomin na znano literarno osebnost združi s skuto, kruhom, pecivom in marelično marmelado.

Datum pohoda: 16.11.2024.