6 očarljivih znamenitosti in krajev, ki jih lahko obiščete v draguljarni Donavskega ovinka

Sprehod po očarljivih vasicah v Podonavskem ovinku je kot sprehod po pravljični vasi. Očarljive ulice, očarljive hišice in dih jemajoča pokrajina bodo očarali vsakogar, ki pride v Zebegény.

Hiše s sončnicami

Ko se sprehajate po nekdanji glavni cesti v Zebegényju, vas sončnične hiše, ki se modro bleščijo na očarljivi enkaustiki, popeljejo v osrčje pravljičnega sveta. Tu se ena za drugo vrstijo modro pobarvane stavbe z mansardnimi strehami, ki jih varujejo zelene in modre ograje, na hišnih številkah, vratih in ograjah pa se pojavljajo sončnice.

Te zavese spominjajo na izginuli otroški raj, ki ga je konec dvajsetih let prejšnjega stoletja kupila in obnovila grofica Franciska Apponyi Lászlóné Károlyi. Zavzela se je za lokalne otroke, ki so imeli manj sreče, in skupaj so se igrali šport, si pripovedovali zgodbe, se učili ali ustvarjali botanično zbirko v cvetličnem društvu, ki ga je ustanovila. Vsi člani so bili poimenovani po cvetju ali drugi rastlini, tako je Francis Apponyi dobil ime Sončnica. Danes so hiše uvrščene na seznam ulične umetnosti in lokalne dediščine, v nekaterih pa je tudi hiša za goste.

Cerkev Naše Gospe Snežne

Najpomembnejše in edinstveno delo secesijske cerkvene arhitekture v Zebegényju je cerkev Marije Snežne, zgrajena leta 1910 v slikoviti vasi po načrtih Károlyja Kósa, Dénesa Györgyija in Béle Jánszkyja.

Stavba s svojo masivnostjo in trikotno notranjostjo spominja na romansko obdobje, njeno pročelje in notranji prostori pa so stičišče secesije in tradicionalne transilvanske arhitekture. Vendar so v njej vidni tudi presenetljivi sledovi obrtniškega mojstrstva iz tega obdobja, in sicer z vitraži, pohištvom in čudovitimi freskami. Obiskovalci si lahko notranjost cerkve ogledajo po dogovoru pred mašo ali po njej ob delavnikih ali ob koncih tedna.

2627 Zebegény, Petőfi tér 440.

Razgledišče Kós Károly

Z razgledne ploščadi Kós Károly, ki je le nekaj minut hoje oddaljena od središča mesta Zebegény, lahko občudujete stavbe v vasi in rahlo valovite linije gora Pilis in Börzsöny. Razgledni stolp, poimenovan po v Transilvaniji rojenem arhitektu in pisatelju, je za obiskovalce odprt od leta 2015 in ima številne simbole.

Oblikoval ga je Árpád Csóka in s sprednje strani spominja na stražni stolp, kar je sklicevanje na Limes, obrambno črto rimskega cesarstva, ki je nekoč stala na tem mestu. Spodnji del stolpa so vrata Székely, kar je poklon arhitektovemu transilvanskemu poreklu. In če pogledate s strani, lahko razberete oblike cerkve, ki se nanašajo na župnijsko cerkev Marije Snežne.

2627 Zebegény, Kálvária út

Spominski muzej Istvána Szőnyija

István Szőnyi, izjemna osebnost madžarskega slikarstva 20. stoletja, je od leta 1924 živel v Zebegényu, kjer so mu slikovita pokrajina in ljudje v vasi dajali navdih za njegova dela. Tu je Szőnyijeva umetnost doživela svoj polni razcvet, katere čudovitost lahko občudujemo v spominskem muzeju v njegovi nekdanji rezidenci in ateljeju.

Stalna razstava pripoveduje zgodbo o umetnikovem življenju in družini, hkrati pa prinaša informacije o njegovih akvarelih, ploščah, skicah, študijah in lesorezih. Poleg tega začasne razstave predstavljajo Szőnyijeva dela s tematskimi izbori. Skozi vse leto je na voljo tudi pester program dogodkov z vodenimi ogledi, vodenimi sprehodi ter ustvarjalnimi in izobraževalnimi dejavnostmi.

2627 Zebegény, Bartóky József út 7.

Grad Dőry

Na začetku 20. stoletja se je baron Vilmos Vilmos Dőry odločil pluti po Donavi, dokler ni našel najlepšega kraja za svoj bodoči dom. Z Dunaja se je odpravila na pot in po valovih plula vse do Zebegényja, takoj ko je prispela v vas, pa jo je pokrajina popolnoma očarala. Tako je leta 1917 na bregu Donave stal dvorec v eklektičnem slogu bogate vdove sirarja, ki je bil dolga leta v lasti družine Jobaházi Dőry. Pozneje je bil uporabljen kot sindikalno letovišče, leta 2001 je bil prenovljen, nazadnje pa je postal last družine Sauska, tako da si ga je danes mogoče ogledati le od zunaj.

2627 Zebegény, Dózsa György út 22.

Panoramski ogled iz vasi

Ta 11-kilometrska krožna pot, ki se začne na železniški postaji v Zebegényju, vas popelje mimo nekaterih najlepših panoramskih točk v vasi, pot pa vključuje tudi številne znamenitosti. Z izhodiščne točke vas bo znak S▲ vodil po serpentinasti poti proti hribu Kálvária, od koder boste prišli do razgledišča Kós Károly. Ko zapustite njegovo pravljično panoramo, vas turistična oznaka S↺ na strmem pobočju pripelje do poti S●, ki vodi v dolino Bodzás in obljublja divjo pustolovščino skozi košate hrastove gozdove in kamnite travnike.

Od izvira Ernő nas pohodniška pot S+ po mostu vodi na vedno bolj strm odsek, ki nam ponuja vedno lepše razgledne točke. Ko dosežemo prelaz Dobozi, nadaljujemo vzpon po oznaki KΩ, s sedla gore svetega Mihaela pa se po poti S prek Puščavnikovega gnezda povzpnemo do očarljive panorame razgledišča Julianus.

Za trgom Világos zavijemo levo po oznaki S in se kmalu vrnemo v Zebegény. Po oznaki KΩ za Dobozi-orom lahko obiščete tudi Puščavnikovo jamo.