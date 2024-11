Pravljična pustolovščina številnih naših najljubših Disneyjevih junakov oživi v svetlobnem vrtu v Debrecenu

Ob večerih, obsijanih z zvezdami, lahko podoživimo srce parajočo zgodbo iz otroške literature, ki nas popelje v svet pravljice, ki zaživi.

Po družinam prijaznem pravljičnem parku ELTE Füvészkert v Budimpešti je svetlobna razstava Garden of Lights letos osvojila prestolnico Hajdú-Bihar, saj je 18. oktobra kot njeno novo prizorišče debitiral živalski vrt Debrecen.

V živalskem vrtu se je odvijala očarljiva zgodba o Pinokiju, ki je postal majhen deček.

Med potepanjem po čarobnem svetlobnem parku boste spoznali legendarne like iz zgodbe, vključno s predanim Geppettom, dobrosrčno Modro vilo in vedno energičnim Jiminijem Cricketom. Nepozabne spomine pa lahko posnamete tudi na več fotografskih točkah v čarobnem vrtu.

Ko se boste sprehajali po svetlobnem hodniku, se izgubite v neverjetni čudežni deželi, pazite le, da se ne zapletete v vlakna, saj iz zgodbe vemo, kakšne so lahko posledice.

Razstava bo obiskovalce navduševala do 2. marca 2025. Odpiralni čas in cene vstopnic so na voljo na spletni strani Garden of Lights.

ZOO Debrecen

4032 Debrecen, Ady Endre út 1-3.

