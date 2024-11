5 čudovitih krajev za obisk v Szilvásváradu in okolici za poživljajoč jesenski oddih

Regija Szilvásvárad in dolina Szalajka, obdana z gozdovi in divjimi živalmi, je še posebej idilična destinacija jeseni, ko se naravne znamenitosti regije ob zadnjih sončnih žarkih odenejo v čudovite barve.

Slapovi Fátyol

Eno od čudes doline Szalajka, edinstvena značilnost naše dežele, je 17-metrsko apnenčasto stopnišče slapov Veil, ki je v jesenskem gozdnem breznu še bolj osupljivo. Naravna lepota vode, ki se kaskadno spušča po 17-18 apnenčastih stopnicah, je nesporna, njen spektakel pa ne le privablja obiskovalce na to območje, temveč jih tudi prisili, da se ustavijo vsakič, ko pridejo sem.

Razgledišče Millennium

Razgledišče Millennium Lookout, ki izstopa iz bukovega gozda, že 23 let, od 20. avgusta 2000, ponuja čudovit razgled na okoliško pokrajino. S terase 36 metrov visokega razglednega stolpa, od betonske podlage do zastavastega vrha, se razprostira pogled na slikoviti Bükk, rahlo valovito topografijo in z malo sreče celo na vrhove Tatre. Do razgledišča lahko pridete tudi peš iz Szilvásvárada po učni poti tisočletja, osupljiva jesenska panorama pa vam bo odtehtala zadnji strmi del poti.

3348 Szilvásvárad, Hat Roof, Rd. 0152/6

Jama Istállós-Kői

Čeprav je jama Istállós-Kői nekoliko zahtevna, je kratek pohod odlična izkušnja za vse, tudi za najmlajše, saj je raziskovanje tega naravnega čudesa z mističnim vzdušjem zagotovljeno. Do jame, ki leži na 609 metrih nadmorske višine in je globoka 45 metrov, lahko pridete iz jame Gloriett po serpentinasti pešpoti, pri čemer se je vredno ozreti na stran in skozi drevesa opazovati čudovito pokrajino.

Državna gozdna železnica Szilvasvárad

Državna gozdna železnica Szilvásvárad, ena najbolj strmih in najbolj prometnih v državi, se vije po dolini Szalajka in je vznemirljivo doživetje za mlade in stare. Z ene najbolj priljubljenih točk na tem območju, žičnice Gloriett, lahko uživate v miru gozda v vsej njegovi osupljivi veličini. Z leti so ohranili ozkotirno progo, parne lokomotive pa so zamenjale dizelske lokomotive, ki od takrat neutrudno prevažajo pohodnike. Če boste imeli srečo, boste morda celo zagledali parno lokomotivo Silvi, ki jo bo spremljal starinski salonski vagon.

Sipovics-tengerszem

Pokrajina jezera Sipovics, znana tudi kot Zgornje jezero, in njegova kristalno čista voda lahko presežeta pričakovanja in domišljijo pohodnikov, saj v vsakem letnem času pokaže drugačen obraz. Jezero, ki je nastalo z nabrekanjem potoka Szalajka na več mestih, je še posebej očarljiv pogled jeseni, ko modre vode, obdane z barvitimi drevesi, ustvarijo edinstveno vzdušje.