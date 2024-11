5 čudovitih krajev po državi, ki jih lahko obiščete v jesenskem miru

Ko se bliža jesen, ko se krošnje dreves iz dneva v dan spreminjajo v barve, si vsi bolj želimo miru in tišine. Če si želite napolniti baterije in se sprostiti v naravi, vam priporočamo nekaj krajev, kjer je jesenski mir skoraj otipljiv.

Jantarni studenec, Bakonybél

Težko si je predstavljati boljši kraj za jesenski oddih, zlasti če iščete mir, kot je vodnjak Borostyán v kraju Bakonybél, ki je znan kot počivališče in romarski kraj. Jezero je eno od naravnih čudes okrožja Veszprém, na njegovi obali pa stoji umirjena kapelica. Znano je tudi kot Szent-kút in Hármas-kút. Ribnik, v katerem se jeseni poleg kapelice zrcalijo tudi pisane krošnje dreves, je nastal zaradi nabrekanja treh izvirov z imeni svetnikov. Do jezera je mogoče zlahka priti peš iz Bakonybéla, ob njem pa je tudi rekreacijski park.

Arboretum Alcsút, Alcsútdoboz

Če si želite preživeti jesenski konec tedna daleč od vrveža prestolnice, je Arboretum Alcsút, le 40 km od Budimpešte, pravi kraj za obisk. Obdan je z gozdom Csaplári in je odličen kraj za polnjenje energije v naravi v vsakem letnem času. Tako je tudi jeseni, ko lahko ob občudovanju pisanega listja raziskujete zanimivosti vrta, od starih romantičnih ruševin in kapelic do otoka Klotild v osrčju arboretuma.

8087 Alcsútdoboz, Grad 2.

Stupa Mir, Zalaszántó

Hribi Zale ponujajo nešteto priložnosti za polnjenje baterij v miru in tišini, kar še posebej velja za Béke Sztúpa v Zalaszántóju. Ena največjih budističnih zgradb na celini se nahaja na hribu Világosvár, ki se dviga nad vasjo in ponuja edinstveno doživetje v jesenskem gozdu. Če v jesenskih mesecih iščete otoček miru in tišine, je to zagotovo pravi kraj za obisk!

8353 Zalaszántó, Világosvár 13.

Kapela svetega Vida, Velem

Velem, vas s komaj 400 prebivalci v okrožju Vas, skriva kapelico svetega Vida, obdano z jesenskim gozdom. Kapelica, ki stoji na straži na 589 metrih nadmorske višine na vrhu gore Sveti Vid, obiskovalcem poleg miru in tišine, po katerih hrepenijo v tem letnem času, ponuja tudi izjemen razgled. Kapelica, zgrajena v 18. stoletju, je poklon spominu na svetega Vida, v okolici pa so med drugim ohranjeni tudi sledovi mesta iz bronaste dobe. Če iščete kraj za razmislek in polnjenje baterij, ga je vredno obiskati jeseni, v bližini pa se lahko celo sprehodite po etapnem območju.

Arboretum Püspökszentlászló

Vas Püspökszentlászló leži v vzhodnem delu Mecseka, na severni strani hriba Zengő. Ime naselja je povezano z arboretumom ter gradom in cerkvijo, ki ju ohranja in ki jeseni ponuja edinstveno doživetje za tiste, ki iščejo mir in tišino. Naselje, ki je zlahka dostopno peš, je obvezno za vse, ki se želijo osvežilno sprehoditi po Meceku, obkroženi s posebnimi rastlinami in grmovnicami, pisanimi drevesi v jesenskem kostumu, romantičnim gradom in kapelico s posebnim vzdušjem.

7694 Hosszúhetény, Ulica Püspökszentlászló