Najboljši filmi leta 2024: 16 zanimivih trilerjev za lahkoten večer

Zbrali smo šestnajst filmov, ki bodo na sporedu leta 2024 in v katerih boste doživeli strah, ne da bi bili dejansko v nevarnosti. Filmi so različnih oblik in velikosti: od kriminalk in akcijskih trilerjev do psiholoških trilerjev in grozljivk.

James McAvoy v filmu Speak No Evil

The Beekeeper

Ko se razkrije, da je bil moški agent močne in skrivnostne organizacije, znane pod imenom Čebelarji, brutalna maščevalnost, ki jo izvaja en človek, se začne odvijati na nacionalni ravni.

Moč

Dva srednjeevropska zunanja ministra se odpravita na lov v gozdove blizu meje. Eden od njiju, Berger, po nesreči smrtno rani mladega voznika. Ker je politik eden glavnih kandidatov za pomemben položaj v EU, se za primer takoj začne zanimati tisk. Tajna služba najame agenta Steinerja, da bi preprečil izbruh škandala.

Monkey Man

Oskarjev nominiranec Dev Patel je s tem akcijskim trilerjem doživel svoj režijski prvenec, poleg tega pa je igral tudi naslovnega junaka, ki se želi za umor svoje matere maščevati pokvarjenim voditeljem mesta, ki sistematično zatirajo revne in ranljive. Film je navdihnila legenda o Hanumanu, človeku z opičjo glavo in repom, ki uteleša moč in pogum.

Sleeping Dogs

Roy Freeman, nekdanji detektiv z oddelka za umore, ki se spopada z izgubo spomina, ima na radarju nekdanji primer, ki se ga prav tako ne more spomniti. Ker je na kocki življenje nedolžnega človeka, ki čaka na smrt, mora Freeman zbrati brutalne dokaze iz desetletja starega primera umora. Zdi se, da je zlobna mreža zakopanih skrivnosti in izdaj, ki se razkrije med preiskavo, povezana z njegovo lastno preteklostjo.

Red Rooms (Max)

Prišel je dan, ki ga je Kelly-Anne tako dolgo čakala. Začne se sojenje Ludovicu Chevalierju, obtoženemu brutalnih umorov treh mladoletnih deklet. Za razliko od večine ljudi je Kelly-Anne očarana nad tem moškim, postane obsedena z njim in se udeleži vsake sodne obravnave v upanju, da jo bo vsaj bežno pogledal. Toda meja med resničnostjo in fantazijo postaja vse bolj zabrisana, dokler Kelly-Anne ne preneha biti pasivna opazovalka.

Land of Bad

Seržant major John Sweet in seržant Abell sta najboljša reševalna ekipa ameriške vojske, ki se jima pridruži pripadnik zračnih sil ROTC Kinney, da bi iz filipinske džungle rešila ujetega lokalnega agenta. Toda misija gre narobe in pilot brezpilotnega letala Eddie „The Reaper“ Grimm ima 48 ur časa, da izpelje reševanje. On bo Kinneyjeve oči in njegova edina možnost za preživetje; razmere se spreminjajo v pravi pekel, toda karkoli se bo zgodilo, nihče ne bo ostal na sovražnikovem ozemlju.

Vincent mora umreti

Film se osredotoča na Vincenta, ki ga napadajo skoraj vsi, ki jih sreča, in je povsod na begu. Ne ve, zakaj ga ljudje želijo ubiti. Njegov obstoj preprostega človeka se postavi na glavo, in ko stvari silovito uidejo izpod nadzora, je na kocki njegovo življenje, zato je prisiljen v beg.

Mothers’ Instinct

V zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja Alice in Celine, najboljši prijateljici in sosedi, živita idilično, kot iz slikanice, z lepo pokošeno trato, uspešnim možem in enako starim sinom. Toda njuno harmonijo nenadoma prekine tragična nesreča. Krivda, sumničenje in tesnoba začnejo rahljati sestrsko vez med ženskama, dokler psihološka vojna ne razkrije temne plati njunih materinskih instinktov.

Love Lies Bleeding

Samotarski inštruktor telovadbe Lou se na prvi pogled zaljubi v Jackie, ambiciozno bodybuilderko na poti v Vegas. Strastna romanca obeh deklet je ogrožena, ko se obrneta proti zlorabljajočemu mestnemu kralju, Louinemu očetu.

Trap (Max)

Oče pelje najstniško hčerko na koncert. Za hčerko je to večni spomin, za očeta pa nekaj ur zabave z otrokom. Je to vse? Sploh ne. Na stadionu je namreč Mesar, dolgo iskani serijski morilec, ki je vedno pred policisti. FBI ve zanj. Stavbo so obkolili, povsod imajo kamere in odločeni so, da nihče ne bo odšel brez temeljitega pregleda. Past je zaprta. Mesar je v njej. Z nekaj deset tisoč najstnicami in njihovimi starši.

Longlegs

Leeju Harkerju, mlademu in nadarjenemu agentu FBI, dodelijo nerešen primer serijskega morilca. Ko se preiskava z nizom okultnih dokazov še bolj zaplete, Harker spozna, da je morda osebno povezan z morilcem, zato mora hitro ukrepati, da bi preprečil novo krvavo kopel.

Blink Twice

To je kot pravljica. Simpatična natakarica po naključju spozna slavnega in bogatega podjetnika, ki jo naključno povabi na svoj otok na večdnevno zabavo: ubogo dekle in njeno prijateljico v razkošno norost prepeljejo z zasebnim letalom. Vendar to morda ni pravljica, temveč grozljivka. Družba in njeni številni nenavadni člani so namreč zanimivi in zabavni, palme lepo šumijo, vendar nekaj ni v redu.

Speak No Evil

Film govori o vikendu, ko se družina kot gostje odpravi v idilično podeželsko hišo, vendar se sanjske počitnice kmalu spremenijo v psihološko nočno moro.

Vogter

Idealistična paznica Eva se znajde pred dilemo svojega življenja, ko v zapor, kjer dela, premestijo mladeniča iz njene preteklosti. Ne da bi razkrila svojo skrivnost, Eva zaprosi, da jo premestijo na oddelek za mlade moške – najstrožji in najbolj nasilen oddelek zapora. Tu se začne zaskrbljujoča psihološka drama, v kateri Evin občutek za pravičnost ogroža tako njeno moralo kot prihodnost.

Konklave (premiera: 31. oktober 2024)

Kardinal Lawrence je po nepričakovani smrti priljubljenega papeža zadolžen za vodenje postopka papeških volitev. Kmalu po tem, ko se z vsega sveta zberejo najvplivnejši voditelji Katoliške cerkve in se zaprejo v Vatikan, se Lawrence znajde sredi zarote in razkrije skrivnost, ki bi lahko Cerkev pretresla do temeljev.

Dedinja (premiera: 7. november 2024)

Ellias je imenovan za umetniškega direktorja znane pariške modne hiše. Veseli se napredovanja, vendar je zaradi prevelikih pričakovanj pod velikim stresom in ogroža svoje zdravje. Zaradi nepričakovane očetove smrti mora odpotovati domov, da bi organiziral njegov pogreb. Toda kmalu ugotovi, da je podedovala nekaj veliko hujšega od očetovega šibkega srca.