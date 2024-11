Pohodnike ob Beneškem jezeru čaka park divjih živali v jesenskih barvah

Pagony Pákozdi – park divjih živali in arboretum se nahaja v bližini Velenjskega jezera, v osrčju Velenjskega gričevja, in je nedvomno eno najbolj edinstvenih naravnih območij na Madžarskem.

Arboretum in park divjih živali ponujata edinstveno doživetje za vse, ki želijo spoznati floro in favno tega območja. Na Pagonyju živijo različne vrste divjih živali, kot so jeleni, divji prašiči, jeleni in mufloni, ki jih lahko obiskovalci opazujejo od blizu.

Arboretum je zbirka raznolikih avtohtonih in eksotičnih rastlin, ki ponuja različne sprehode v vseh letnih časih, vendar je še posebej impresiven jeseni.

Območje ima pomembno vlogo tudi pri okoljski vzgoji, zlasti za otroke, ki se lahko na igriv način učijo o naravi in njenem ohranjanju. Poleg tega je Pagony odličen kraj za družine za piknike, pohode ali preprosto sprostitev v naravi. Več informacij lahko najdete na spletni strani Pagode!