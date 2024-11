Arboretum Mecsek v jesenskih barvah

Püspökszentlászló, ki ga objema dolina, se nahaja na severni strani hriba Zengő v vzhodnem Mecseku. Vas je najbolj znana po arboretumu s skritim zakladom ter gradu in cerkvi, ki se v njem ohranjata in ki jeseni postaneta osupljiva barvna gneča.

Püspökszentlászló je iz Hosszúhetényja lahko dosegljiv tudi na prijetnem jesenskem sprehodu. Nahaja se v osrčju pokrajine Mecsek in v vsakem letnem času ponuja čudovit razgled, saj spomladi cvetijo vrtnice, jeseni pa se krošnje kopajo v pisanih barvah.

Arboretum Püspökszentlászló, ki je zdaj del Narodnega parka Donava-Drava, je barvita jesenska kulisa, kjer si lahko pobliže ogledate več kot 80 vrst dreves in grmovnic z vsega sveta.

Arboretum je konec 19. stoletja začel urejati škof Samuel Hetyey in je tako kot pot, ki vodi do njega, popoln kraj za mirne in nemotene jesenske sprehode. Med obiskom pa ne pozabite na druge zaklade, ki se skrivajo v arboretumu!

Nekdanjo poletno rezidenco, skrito med drevesi, je leta 1797 zgradil škof Pécsa, grof László Pál Esterházy. 100 let po izgradnji je grad obnovil Sámuel Hetyey, ki je ustanovil arboretum. Od leta 1954 je grad dobrodelni dom, leta 2012 pa so ga temeljito prenovili.

Zidovi gradu ne ohranjajo le preteklosti, temveč sta bili v okviru prenove postavljeni tudi razstava o zgodovini gradu in Mindszentyjeva spominska soba.

Po ogledu gradu si velja ogledati še baročno cerkev, ki je bila zgrajena na mestu prejšnje kapele. Poznobaročna cerkev je bila obnovljena v začetku 20. stoletja in je od takrat ohranila svoje edinstveno vzdušje.

