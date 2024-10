9 čarobnih iglujev v Budimpešti in okolici, kjer se lahko skrijete pod jesenskim nebom

Sončni jesenski dnevi se nenadoma spreminjajo v hladnejše večere, vendar naj vas to ne ustavi, da ne bi uživali v prijateljski pijači pod zvezdami. V Budimpešti in okolici je veliko ogrevanih iglujev, kjer lahko uživate v pijači pod jesenskim nebom.

Bereg Embassy Bar & Cafe

V Beregu na ulici Battyhány na tiste, ki se želijo v hladnejših večerih sprostiti, poklepetati po službi, se sprostiti in srečati s prijatelji, čaka zimski vrt. Skrivni vrt Labodje hiše seveda ne ponuja le neponovljivega vzdušja, temveč tudi pijačo, ki ogreje dušo, okusno hrano in meni za kosilo sredi dneva.

1015 Budimpešta, Batthyány u. 49/B

Pavilon Kert

Pavilon Kert, ki se nahaja v objemu Trga junakov, gradu Vajdahunyad in kopališča Széchenyi, je odprl novo sezono, v kateri lahko pod toplim jesenskim nebom uživate v ocvrtih dobrotah, različnih štrukljih in sladkih dobrotah tete Kato.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 3.

360 Bar

Na strehi stavbe na živahni ulici Andrássy út se skriva eden najbolj znanih mestnih nebotičnikov, 360 Bar. Ob hladnem jesenskem vremenu lahko zdaj sedite v prijetnem igluju in uživate v panoramskem pogledu na mesto ter se sprostite z različnimi pijačami v roki v odlični družbi.

1061 Budimpešta, Andrássy út 39.

Veranda Delikát

S prihodom hladnejšega vremena Veranda Delikát v Mátyásföldu svojim gostom, ki bi radi poskusili lastno praženo kavo in pecivo iz odličnih sestavin, ponovno ponuja igluje. Če imate možnost, prosite za nekaj teh dobrot in jih uživajte pod jesenskim nebom, nato pa ne pozabite nekaj kupiti za domov.

1165 Budimpešta, Újszász u. 43.

Kilenc Kert

Če ste že izkusili gostoljubnost vrta Kilenc Kert v času indijanskega poletja, se vrnite pozno jeseni in pozimi ter v senci njihovih iglujev uživajte v svoji najljubši topli pijači. In če se vam zahoče česa okusnega, vas sezonski burger ali odlična sladica z jedilnega lista zagotovo ne bosta razočarala!

1096 Budimpešta, Thaly Kálmán u. 58.

Pántlika

Priljubljen retro bar v Mestnem parku, Pántlika, je prav tako odličen kraj za nočno zabavo z odprtimi rokami in odličnim prostorom za pijačo. Če jih izberete, ste lahko prepričani, da boste uživali v okusnih prigrizkih in odličnih pijačah, medtem ko boste uživali v jesenskem vzdušju Mestnega parka.

1146 Budimpešta, Hermina út

Čarobne igluje v okolici Budimpešte

Kava in kavarna BARKA, Érd

Érdova prikupna kavarna z zajtrkom je še posebej vredna obiska jeseni, saj je tu vse za dober pogovor, srečanje ali vročo pijačo. In če si privoščite večerjo na prostem, si lahko pod jesenskim nebom v igluju privoščite enega od sendvičev ali peciva na pultu.

2030 Érd, Múzeum sétány

Pražarna kave Kútház new wave, Gödöllő

Pražarna kave Kútház new wave v mestu Gödöllő je prava redkost, zato če imate radi dobro kavo in ste v mestu, se vsekakor splača ustaviti v njej na skodelici črne kave. To velja tudi v hladnejših jesenskih dneh, ko lahko v senci zunanjega igluja uživate v skodelici vročega napitka in odličnem pecivu.

2100 Gödöllő, Premontrei utca 20.

Cukorborsó Kertvendéglő, Páty

Le streljaj od Budimpešte, v kraju Páty v aglomeraciji prestolnice, se pred jesenskim izletom ali po njem splača obiskati Cukorborsó Kertvendéglő. Družinska restavracija v hladnejšem vremenu ponuja igluje, v katerih lahko gostje na prostem in brez drhtenja uživajo v odličnih picah, ogrevalnih juhah in domiselnih glavnih jedeh.

2071 Páty, Galagonya u. 4.