9 posebnih serij na Netflixu in drugod za prijetne jesenske večere

Kdo ne obožuje prijetnega dneva, ko se to jesen zvije na kavču z nekaj okusnimi prigrizki in prijetno serijo? Če ste med njimi, izberite eno od naslednjih stvaritev: sprostitev je zagotovljena!

Anything but this (Netflix)

Potem ko se svobodomiselna podcasterka in samski rabin zaljubita, je edino vprašanje, ali bo njuno razmerje preživelo različna življenjska sloga in vsiljive družine.

Ted Lasso (Apple TV)

Bogata ločenka najame trenerja ameriškega nogometa Teda Lassa za vodjo angleške nogometne ekipe AFC Richmond. Toda njeno strokovnost dobro uravnoveša njen optimizem… in prefinjenost.

The perfect couple (Netflix)

Amelia se namerava poročiti v eno najbogatejših družin na Nantucketu, dokler poroke ne prekriža šokantna smrt – in vsi postanejo osumljenci.

Sladke magnolije (Netflix)

V majhnem južnjaškem mestecu Serenity si vseživljenjske prijateljice Maddie, Helen in Dana Sue pomagajo pri usklajevanju razmerja, družine in kariere.

Daisy Jones & The Six (Prime Video)

Leta 1977 so bili Daisy Jones & The Six ena najuspešnejših glasbenih skupin na svetu. Skupina, ki sta jo vodila Daisy Jones in Billy Dunne, je iz neznanke poletela med zvezde. Nato so po razprodanem koncertu v Chicagu razpadli. Zdaj, desetletja pozneje, člani skupine govorijo resnico. Zakaj lahko skupina na vrhuncu uspeha propade?

Morilec v hiši (Disney+)

V seriji nastopajo trije neznanci s strastjo do resničnih zločinov. Nenadoma se zapletejo v lasten pravi zločin, ko v svoji newyorški hiši preiskujejo skrivnostno smrt sosede.

Firefly Lane (Netflix)

Katherine Heigl in Sarah Chalke igrata dve večni prijateljici v filmu, posnetem po knjižni uspešnici Kristin Hannah. Tully in Kate, dobrima prijateljicama z neomajnim prijateljstvom od najstniških let do štiridesetih, pomaga krmariti po razgibanih življenjskih poteh.

Virgin River (Netflix)

Medicinska sestra, ki se v upanju na novo življenje preseli iz Los Angelesa v majhno mestece v severni Kaliforniji, je presenečena nad tem, kaj – in koga – najde v svojem novem domu.

Grace and Frankie (Netflix)

V za emmyja nominirani seriji pedantna Grace in ekscentrična Frankie nista prijateljici, a ko ju moža zapustita drug zaradi drugega, počasi postaneta prijateljici.