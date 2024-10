8 odličnih knjig receptov iz preteklih let, polnih nenavadnih receptov

Ljubitelji peke in kuhanja, poslušajte! Zbrali smo nekaj najzanimivejših knjig z recepti iz zadnjih nekaj let in nekaj novih, ki jih lahko naročite že zdaj. Zabavajte se v kuhinji!

Uradna kuharska knjiga o Harryju Potterju

S palico (ali leseno žlico) v roki se odpravljamo na čarobno kuhinjsko pustolovščino! Ne ena, ampak številne. Ta posebna kuharska knjiga vsebuje zanimive, enostavne za pripravo in čarobno okusne recepte, kot so Pastinakov cheesecake, Furijina juha z začimbami, Hagridova velikanska mesna enolončnica, Mentolov napitek iz sobe zahtev in Kakofonski gobavec. Kaj je to, če ne slastno slastna raksfordska pojedina? Knjiga, polna čudovitih fotografij, vsebuje tudi vegetarijanske, veganske in brezglutenske jedi ter veliko kuharskih nasvetov in napotkov za mlade nadobudne kuharje. (Založba Animus)

Tapas – španski okusi, majhne jedi, skupni obroki

Raznolikost in bogastvo španske kuhinje ponuja široko paleto okusnih jedi tapas, ki so priljubljene po vsem svetu. Predstavljajte si chorizo, mariniran v rdečem vinu, slastno empanado, hrustljavo ocvrt jajčevec s sirom ali osvežilni gazpacho. In ne pozabite na tortiljo, ki jo lahko napolnite z nešteto nadevi in vedno ponuja nova presenečenja. Tudi najpreprostejše marinirane olive bodo navdušile brbončice, če bodo pripravljene iz najkakovostnejših sestavin. Tapasi so bili prvotno majhni prigrizki, ki so jih postregli ob kozarcu pijače, danes pa te zaklade španske kuhinje v številnih delih sveta uživajo tudi kot samostojne jedi. Če jih postrežemo več hkrati, lahko pripravimo odlično glavno jed, ki bo vsako srečanje naredila posebno. Ta zbirka več kot 60 receptov vam bo pomagala ustvariti nepozabne obroke z družino in prijatelji ter hkrati odkrivati raznolike okuse španske kuhinje. Buen provecho! (HVG Könyvek)

Zsuzsanna Ötvös: stari recepti, današnje sladice

Drumstorta, makovi cmoki, zserbó, hókifli in isler – vsi jih poznajo in obožujejo, neizogibno pa ob njih obujamo spomine. Babičina neponovljiva, mehka in puhasta torta z medeno kremo; kokosove kocke, ki smo jih kot majhni otroci z veseljem pomakali v čokolado in nato povaljali v kokosovih kosmičih; nepogrešljiva torta Eszterházy na družinskih praznovanjih … Avtorica 30 znanih klasičnih receptov prilagodi današnjemu okusu s tehnikami, ki večinoma temeljijo na francoskem slaščičarstvu, z različnimi zanimivimi teksturami, bolj zračno strukturo, manj sladkorja kot običajno, vendar z več naravnimi sestavinami. Od preprostih sladic iz kozarcev do osnovnih receptov za drobno pecivo in zapletene torte, kjer je mogoče najti vznemirljive različice okusov. (HVG Könyvek)

Maxine Clark: Rižota

Rižota je ena najbolj raznolikih in priljubljenih jedi v italijanski kuhinji, ki jo lahko pripravimo na različne načine. Lahko je preprosta, a okusna s paradižnikom in baziliko, kremasta s parmezanom in maslom ali posebna z rdečo peso ali divjimi gobami. Za ljubitelje mesa poskusite rižoto s piščancem ali kozicami, tisti, ki imajo raje bolj poseben okus, pa lahko pripravijo rižoto, kuhano v rdečem vinu ali s črnilom iz lignjev. Zlata različica z žafranom je prava poslastica. Ta jed ni le bogata in kremasta priloga, temveč tudi nasitna malica. Poleg tega lahko iz ostankov rižote pripravite odlične jedi, po želji pa lahko poskusite tudi posebne riževe sladice. Neskončne možnosti in bogati okusi rižote so zagotovljeno gastronomsko doživetje za vsakogar. Buon appetito! (HVG Könyvek)

Dr. Nóra Andrási: Vse brezplačno

Dandanes je na voljo vse več informacij o vplivu vsakodnevne prehrane in življenjskega sloga na naše zdravje, vse več ljudi pa se zanima za prehrano brez različnih sestavin in živil. Vendar pa to, kako in s čim nadomestimo določene sestavine v naši hrani, ni vedno enako za popolno prehrano. Ta posebna zbirka bralcu predstavi 70 receptov, ki pri vseh jedeh ne vsebujejo sladkorja, glutena, mleka in jajc, jih je mogoče umestiti v 160-gramsko dieto z ogljikovimi hidrati in so veganski. Vse brez seveda ne pomeni pomanjkanja okusov, arom in zdravih sestavin. Nasprotno, med številnimi oznakami brez je poudarek na vsebini živila, pri čemer se priporočajo zdrave, hranljive sestavine. Avtorica je tudi sama prehodila to pot, saj je premagala nekdanji nezdrav življenjski slog in zdaj živi veliko bolj polno in kakovostno življenje. Njena knjiga, ki temelji na osebnem zgledu, je namenjena vsem, ki želijo v kuhinji ustvarjati brez tveganja in z veseljem ter živeti aktivno in zdravo življenje brez občutljivosti na hrano. (Založba BOOOK)

Mary Berg: Sezona po sezoni – okusne jedi skozi vse leto

Dobrodošli v Marijini kuhinji, kjer pripravljena hrana ne hrani le telesa, temveč tudi dušo. S spreminjanjem letnih časov se spreminjajo tudi jedi. Od poletne sladice iz na soncu dozorelih jagod do krepke zimske enolončnice vam pokaže celo vrsto sezonsko hranljivih jedi, ki se raztezajo čez celo leto. (Založba BOOOK)

Predviden datum izida: 31. oktober 2024.

Eszter Rubin: Čudovite sladice brez glutena, mleka in sladkorja

Šesta v seriji kuharskih knjig o posebni prehrani je nova knjiga avtorice in gastronominje Eszter Rubin, ki se osredotoča izključno na sladice. Knjiga je polna razkošnih sladic brez sladkorja, mleka in glutena: slaščic, tort, kolačkov, rezin, pit, prigrizkov, piškotov, krem, zavitkov, palačink in še česa. Recepti so zasnovani tako, da ni toliko poudarka na zamenjavi kot na polnovrednih, resnično mamljivih, čudovitih, slastnih, pravih sladicah, narejenih iz kakovostnih sestavin. Posebno poglavje je namenjeno surovim veganskim receptom, ki ne vsebujejo jajc in so zares enostavni za pripravo. Knjiga je koristen pripomoček za ljudi s sladkorno boleznijo, inzulinsko rezistenco ali kompleksnimi alergijami/nestrpnostjo na hrano, za tiste z boleznimi ščitnice, malabsorpcijo ali prebavnimi težavami ter za vse, ki se želijo prehranjevati zdravo in se izogibati škodljivih snovi. Nobenega razloga ni, da bi se odrekli res okusnim sladkarijam, saj prosta prehrana ni omejitev, temveč svoboda, osvoboditev od slabih navad. (Založba Jaffa)

Predviden datum izida: 5. november 2024.

József Bernáth: Peci! – Cookie Hits of the 80s and 90s

Zserbó, linške rolice, biskvitne rolice, snežne muhe… To domače pecivo sem vam že predstavil v svoji knjigi Sladki spomini moje mame. Upam, da vsi znate recepte na pamet! Zdaj bomo nadaljevali z nostalgijo! Nadaljujmo našo pustolovščino: 40 klasičnih kmečkih tort, ki jih (po)spečemo, okusimo in vzljubimo! Večino dobrot v knjigi sem zbrala pri svoji botri, teti in gospodinjah iz Kunhegyesa, vendar lahko najdete recepte iz vse države. Opisi, ilustrirani s pisanimi slikami, so kratki in jedrnati, zato boste imeli odlično izkušnjo, tudi če nimate veliko izkušenj s peko. In kaj lahko poskusimo zdaj?!?!!! Tukaj je majhna degustacija: orehova košarica, sovje oko, skutna štruca, metrski hlebček, hartyani krema. Ob prebiranju te zbirke boste obujali spomine na največje uspešnice osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja! Poleg tega boste imeli skoraj leto dni receptov za nedeljske sladice (Založba BOOOK)

Predviden datum izida: 5. november 2024.