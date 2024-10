Znamenite točke Budimpešte so odete v jesenske barve, zato je čas, da si ogledate mesto. Sprehodite se na prostem, naberite kostanj in pisano listje, posedite na klopci in se prepustite lepotam narave!

Tukaj so naše najljubše jesenske točke v Budimpešti:

Hűvösvölgy

Hrib Gellért

Arboretum Buda

Mestni park

Harűvölgy, Zugliget

Promenada Györgyja Kolonicsa

Normafa

Neapeljsko jezero

Močvirje Merzse

Jezero Mély, Kőbánya

Japonski vrt Margitsziget

Otok Lupa

Hrib Látó

Várkert Bazár

Kamnolom Rókahegy