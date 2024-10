9 budimpeštanskih klopi, kjer se lahko sprostite v čudoviti jesenski naravi

Jeseni sprehodom v naravi skoraj ni para. Če bi radi dlje časa uživali v pogledu na olistana drevesa in mesto, vam ponujamo nekaj klopi, kjer se lahko dobro odpočijete!

Standardni les

Če želite za kratek čas oditi stran, stran od živahnega mestnega jedra Budimpešte, se odpravite proti Normafi! Sprehodi in sprehodi v naravi vam vedno pomagajo, da se umirite in sprostite, na klopcah pa si lahko privoščite ne le počitek, ampak tudi do mile volje uživate v panoramskem razgledu.

Margaretin otok

Na Margitszigetu, ki je prav tako primeren za počitek, srečanja s prijatelji in pogovore, v zeleni oazi mesta čaka nešteto klopi na tiste, ki si želijo sprostitve. Sončni jesenski popoldnevi so ponekod tudi priložnost za piknik, sedeč na otoških klopcah pa si lahko ogledate zaporedne zgradbe Pešte in Budima ter rahlo valovito Donavo.

Jezero za sončenje

XVI. Jezero Naplás v okrožju ni le priljubljeno mesto za želve, ampak tudi za pohodnike. Ne glede na to, ali greste na sprehod ali kolesarjenje v jesenskem soncu ob obali jezera, ki ga zasluženo imenujejo budimpeštanski Balaton, je dobro vedeti, da vas tam čakajo tudi mirni kotički v naravi, obdani s klopcami.

Abáthy rock

Če pred ali po Normafi II. Če želite prestolnico občudovati z enega od vrhov okrožja, sedeč na klopci, priporočamo tudi skalo Apáthy. Izletišče, ki leži 242 metrov nad gorama Ördögár in Lipótmező, je lahko dostopno z javnimi prevoznimi sredstvi, doživetja, zbrana tukaj, pa bodo še dolgo bogatila naslednje delovnike.

Mali Donavski zaliv

Do zaliva Mala Donava, ki ga upravičeno označujejo kot divji roman, se lahko približate po promenadi Györgyja Kolonicsa v Csepelu. Lahko prečkate leseni most od sprehajališča do zaliva in tukaj ne boste uživali v kakršni koli rekreaciji v bližini narave. Zaliv, obdarjen s posebno favno in floro, je še posebej vreden raziskovanja, edinstveno življenje mesta pa lahko opazujete tudi na klopci.

Promenada Györgyja Kolonicsa

Ob sprehodu po promenadi György Kolonics, ki se vije ob Donavi, lahko vsrkate vse tresljaje narave. Jeseni, ko se sprehajate ob drevesih, ki oddajajo svoje pisane liste, in počasi valoviti Donavi se lahko sprostite v hipu, sedeč na klopcah ob promenadi pa uživate v pogledu na enega najlepših odsekov prestolnice vzdolž reka po mili volji.

Arboretum Buda

Arboretum Buda, ki ga lahko obiščete brezplačno skozi vse leto, čaka na tiste, ki se želijo sprostiti v okolju Arboretuma, streljaj od Móricz Zsigmond körtér, v bližini jezera Feneketlen. Jeseni, ko se narava nadene v najlepša oblačila, je to urbano oazo še posebej vredno obiskati in se trenutku pokloniti s počitkom na klopci.

Gellerthill

Skoraj nič ne more nadomestiti sprehoda po griču Gellért, še posebej jeseni, ko se listje dreves bohoti v tisočerih barvah. Ko se boste sprehodili po vijugastih gorskih poteh, se, če lahko, usedite na katero izmed klopi po vaši izbiri in uživajte bodisi v mestnem ali naravnem pogledu.

Újlaki-hegy

Z gore Újlaki, ki spada v skupino gora Hármashatár, se na jasen dan dobro vidijo tudi znamenitosti v daljavi, a če želite samo uživati v valoviti pokrajini, lahko to storite tudi tukaj. Za čudovit razgled je vredno porabiti nekaj več časa: od utrujenosti ture se lahko spočijete na klopeh, medtem ko se pobočja Budimskega gorovja odpirajo pred vašimi očmi.