Na Madžarskem si lahko prvič ogledamo 20 let starega Shreka 2 s simfonično glasbo v živo

Madžarsko občinstvo bo v novembru prvo priča prav posebnemu dogodku, saj bo priljubljena in dobro znana filmska priredba Dreamworksa, Shrek 2, v budimpeštanski Areni zaživela v preobleki, kakršno še nismo videli.

Edinstven glasbeni program v Budimpešti

Projekcija Shreka 2 ob spremljavi simfonične glasbe v živo bo v Budimpešti prvič potekala ob 20. obletnici filma. Domače občinstvo lahko to posebno doživetje doživi 29. novembra v Budimpeštanski areni.

Shrek 2, najuspešnejši film v priljubljeni seriji animiranih filmov, prikazuje pevske talente Mikea Myersa, Cameron Diaz, Eddieja Murphyja, Antonia Banderasa, Johna Cleeseja in Julie Andrews ter čarobno orkestrsko partituro priznanega skladatelja Harryja Gregsona. Williams.

Zgodba izjemno uspešnega Shreka 2

V tem delu filmske serije se Shrek in princesa Fiona vrneta s poročnega potovanja in sta povabljena, da obiščeta Fionine starše, kralja in kraljico kraljestva daleč, daleč stran, zaradi česar se mora Shrek soočiti z največjim izzivom doslej, svojim tastom pravo.

Shrek in Fiona niti ne vesta, da je njuna poroka prekrižala kraljeve načrte za hčerino in njegovo prihodnost. Po vsem tem mora prositi za pomoč mogočno Vilinsko botro, čednega princa Daliasa in slavnega ubijalca ogrov Kandúrja Bootsa, da bi obnovil svojo različico „živela sta srečno do konca svojih dni.”

O simfoničnem orkestru

Za simfonično glasbo v živo bo poskrbel znani Duna Symphony Orchestra, ustanovljen leta 1961, ob spremljavi britanskega dirigenta, glasbenega vodje, skladatelja in pisatelja Juliana Bigga, ki je študiral na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu.

Koncept Film in Concert je velika uspešnica, saj so filme, kot so Vojna zvezd, Pirati s Karibov ali Shrek, že pospremili z živo glasbo. Evropsko občinstvo lahko drugi del slednje filmske priredbe prvič vidi na Madžarskem.

Edinstven v Evropi je Shrek 2 in Concert zagotovljena zabava za vse starosti, kjer se uresničijo vse glasbene pravljice! Več informacij o dogodku in nakup vstopnic na spodnji povezavi.