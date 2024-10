Jesenski kulturni program: Prihaja že četrti Lisztov festival!

Četrti mednarodni kulturni festival Liszt Festival se bo začel 9. oktobra in bo trajal do 22. oktobra. V Budimpešto prihajajo mednarodne zvezde klasične in sodobne glasbe, žanrsko ustvarjalne formacije in izjemni umetniki na svojih področjih, v pestro programsko ponudbo pa bo seveda vključena tudi literatura in likovna umetnost.

Ob slavnostnem odprtju niza dogodkov bo oratorij, rojen iz zgodbe o sv. Elizabeti iz Árpádove hiše, legende o sv. Elizabeti, zaživel v izvedbi velikih domačih in tujih solistov, Državnega filharmoničnega orkestra, narodni zbor in otroški zbor madžarske zborovske šole Kodály Zoltán. Naslovno vlogo poje odlična švicarska dramska sopranistka Gabriela Scherer, dirigent večera pa je nihče drug kot glavni glasbeni vodja orkestra György Vashegyi.

Vasilij Petrenko, ki velja za enega najpomembnejših dirigentov svoje generacije, je Lisztovo umetnost vedno visoko cenil in zaradi svoje intimne povezanosti na koncertu Kraljevega filharmoničnega orkestra dirigira Lisztovo skladbo poleg del Dvořáka in Bartók. V posebno veselje je, da bo Lisztov specialist József Balog zasedel svoje pravo mesto za klavirjem.

V skladu z žanrsko pestrostjo, ki je značilna za Lisztov festival, so v nizu dogodkov seveda tudi lahkotnejši žanri. Na koncertu v Luksemburgu rojenega pianista-skladatelja Francesca Tristana, ki pogumno eksperimentira z različnimi žanri in z enakim navdušenjem proučuje Bachov opus in techno, lahko svojo računico najdejo tako ljubitelji klasične glasbe kot ljubitelji sodobnejših žanrov. Legendarna zasedba Einstürzende Neubauten, ki je ustvarila lastno zvrst, imenovano alien pop in letos šteje 40 let, bo v okviru evropske turneje na festival prinesla skladbe s svojega povsem novega albuma.

Na skupnem koncertu Lőrinca Barabása in Jazzical Tria ima glavno vlogo srečanje žanrov: zvečer bo na sporedu več skladb, ki odsevajo glasbo Ferenca Liszta in ohranjajo glavne teme, znane melodije in značaje izvirnih del.

Skupni lahkoglasbeni mini festival Liszta Ünnepa in Akváriuma, Isolation Budapest, se vrača že tretjič in je tudi letos povabil najaktualnejše izvajalce in formacije scene, od Jakea Bugga, znanega v Angleška kantavtorska scena do Clap Your Hands, ki je nekoč imela med svojimi oboževalci Davida Bowieja.

Skoraj tradicionalno je, da Recirquel, ki združuje sodobni ples s cirkuško umetnostjo, predstavlja svojo najnovejšo produkcijo na tukajšnjih festivalih Müpa. Paradisum v koreografiji in režiji Bencea Vágija pripoveduje o mitu o ponovnem rojstvu po tišini uničenega sveta v jeziku cirque dance, ki je postal zaščitni znak skupine.

V okviru Lisztovega festivala bo tudi letos Literarni festival Margó, na katerem se bodo predstavili domači in tuji umetniki sodobne književnosti, kjer boste poleg predstavitev knjig, pogovorov in pisateljsko-bralskih srečanj lahko uživali v koncertih Anima Sound System, H. Miklós Vecsei in QJÚB ter László Kollár-Klemencz obiskovalci. Tradicijo „festivala v festivalu” krepi tudi celodnevna družinska kavalkada muzeja Múzeumkert, festival PONT, na katerem lahko letos mladi in starejši obiskovalci spoznavajo turško kulturo.

Tudi ljubitelji likovne umetnosti lahko izbirajo med zelo bogato izbiro: poleg razstav Madžarske narodne galerije in Ludwigovega muzeja, najpomembnejšega mednarodnega sejma sodobne likovne umetnosti v Srednji in Vzhodni Evropi ter največje madžarske umetniške razstave Art Market Budapest, bodo svoja vrata odprli tudi v okviru Lisztovega festivala.

Več podrobnosti: lisztunnep.hu