5 vznemirljivih in prisrčnih pravljičnih predstav v Budimpešti za jesen, ne samo za otroke

Poučne zgodbe, vznemirljivi pravljični junaki in posebne likovne rešitve – vse to so značilnosti spodnjih predstav, ne samo za otroke. So popolne barve za dolgočasen jesenski dan!

Ostržek // Nacionalni plesni teater (16. oktober 2024)

Baletno gledališče Székesfehérvár bo 16. oktobra v Narodnem plesnem teatru predstavilo svojo najnovejšo predstavo Ostržek. Pustolovska zgodba o Ostržku, leseni lutki, ki je postal človek, je pravljica, ki jo poznajo skoraj povsod po svetu, tako odrasli kot otroci. Sodobna plesno gledališka priredba zgodbe je tudi zabavna in razmišljujoča poučna zgodba, ki je poučna za vse starosti. Plesno gledališko delo preučuje temeljne človeške lastnosti in poudarja pomen temeljnih človeških vrednot. Pustolovska zgodba o Ostržku oživi pred očmi občinstva skozi močno izrazno moč plesnega gledališča.

(K) Eiffel, Jancsi! // Eifflova delavnica (27. oktober 2024)

27. oktobra želi Opera javnosti predstaviti prostore Eifflove dvorane, kjer je postavljen umetniški in industrijski labirint. Tradicionalni tip ogleda stavbe, ki prikazuje dogodke in operacije, ki se odvijajo v dvorani, so poimenovali (K)Eiffel Jancsi, napredovali pa so v otroško predstavo. Ne le posebni prostori in funkcije največje javne stavbe na Madžarskem ali spomini na njeno železniško preteklost in gledališko sedanjost se pojavljajo med enokilometrskim ogledom po zaprtih prostorih, ampak tudi figure zgodbe Jánosa Háryja oživijo v melodiji ljudske pesmi in obarvajo izlet za sodelujoče otroke in prav tako pustolovske starše. Druženje je na terasi Feketeházy Eifflove delavnice, enourni program pa je priporočljiv za otroke od 5. do 12. leta.

Simfonije MÁV – Márk Fülep: Vuk // Hiša madžarske glasbe (16. november 2024)

Redko kateri skladatelj napiše skladbo za najmlajše občinstvo. Márk Fülep je na podlagi klasičnega romana Vuk Istvána Feketeja naredil točno to. Cilj predstave je dokazati, da glasba res lahko pripoveduje zgodbe, inštrumenti pa imajo svoj jezik! Kdor pride, lahko sliši, kako violina, viola, trobenta, flavta in mnoga druga razburljiva glasbila simfoničnega orkestra pripovedujejo zgodbe! Kako se prikradejo skavti lisice, ali v glasbi igra modri Karak ali grozljivi Smoothskin. Vse to s sodelovanjem največjih umetnikov, kot so glasbeniki MÁV Szimfonikusok, dirigent Dániel Erdélyi ali celo igralec Péter Vida, ki bo otrokom pripovedoval med glasbo 16. novembra v Hiši madžarske glasbe!

Shrek 2 Projekcija filma s simfonično glasbo v živo // Papp László Budapest Sports Arena (29. november 2024)

Ob 20. obletnici izida Shreka 2 madžarske oboževalce razveseljujejo z zares posebnim programom. Filmska projekcija ob spremljavi simfonične glasbe bo prvič v Evropi, 29. novembra v Areni Papp László. Shrek 2 je najuspešnejši film v seriji priljubljenih animiranih filmov, ki med drugim predstavlja pevske talente Mika Myersa, Cameron Diaz, Eddieja Murphyja in Antonia Banderasa ter čarobno orkestrsko partituro priznanega skladatelja Harryja Gregsona-Williamsa. Film bo predvajan z madžarsko sinhronizacijo in angleškimi podnapisi, vstopnice pa so še na voljo!

Bélamese 2.0 // Budimpeštanski glasbeni center (30. november 2024)

Kdo je bil ta superjunak – pripovedovalec, ki je prepotoval svet, naše novice ponesel v Ameriko in je od takrat najbolj znan Madžar? Kdo je oboževal naravo, rad zbiral najrazličnejše stvari – živali, zvoke, melodije? Za koga je bilo prijateljstvo vedno pomembno? Kdo je oznanjal bratstvo in seveda veselje, ki je eno od bistev glasbe? Zdaj lahko to izvemo med interaktivnim, glasbenim dopoldnevom v Budimpeštanskem glasbenem centru 30. novembra!