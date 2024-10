Enostavno, hitro in okusno: Bučni ameriški krofi (recept)

Veliko ljudi peče krofe le v pustnem času, vendar lahko to rumenjakovo poslastico pripravite kadar koli med letom, še posebej, če vanjo vključite dobrote sezone. Ena izmed najbolj priljubljenih sestavin jesenskega obdobja je buča, mi pa smo jo uporabili za pripravo zares zračnega, puhastega, mehkega in cimetovega ameriškega krofa.

Sestavine (za približno 20 kosov)

Za testo:

300 g bučnega pireja (prečiščena pečena buča)

400 g moke

50 ml mlačne vode

25 g svežega kvasa

40 g sladkorja

1 žlička vaniljevega sladkorja

ščepec soli

40 g stopljenega masla

malo ruma

Za peko:

Olje za kuhanje

Za obračanje:

Sladkor:

mleti cimet

Priprava

1. Najprej pripravite testo za krofe. Za to kvas raztopimo v mlačni vodi s ščepcem sladkorja, nato ga z vsemi drugimi sestavinami zgnetemo v homogeno testo in gnetemo nekaj minut. Ko je testo lepo in gladko, ga pokrijemo in pustimo vzhajati približno 45 minut.

2. Ko je vzhajano, ga zvrnemo na pomokano površino in razvaljamo na debelino približno pol prsta, nato pa z modelčkom s premerom 6 cm izrežemo krofe. V sredino vsakega krofka vbodemo 2,5 cm velik rezalnik za piškote in ga pokrijemo ter pustimo vzhajati pol ure.

3 Med vzhajanjem v debelostenski ponvi segrejte približno 3 prste olja.

4. Ko so krofi pečeni, jih na srednje vročem olju zlato rjavo ocvremo, nato jih še vroče povaljamo v cimetovem sladkorju in so pripravljeni za uživanje.

Nasvet: Kroglice testa lahko ocvremo tudi v olju in jih postrežemo s cimetovim sladkorjem ali z različnimi marmeladami in omakami.

Za recept se zahvaljujemo Melanii Gál.