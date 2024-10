4 na novo odprti lokali z zajtrkom v Budimpešti, kjer lahko uživate v jesenskih jutrih

Če si želite enega od hladnejših jesenskih dni polepšati z udobnim zajtrkom ob odlični kavi, vam predstavljamo štiri novo odprte zajtrkovalnice, ki vas ne bodo razočarale!

Zajtrkovalnica Terike in Ferike

Na vogalu ulic Balzac in Tatra v soseski New Lakeside se je odprl zajtrkovalni bar Terike in Ferike, eden od družinam prijaznih lokalov v soseski. V zajtrkovalnici, za katero gostje pravijo, da je zaživela z brezmejno prijaznostjo, poleg odlične kave ponujajo tudi sendviče, piškote in pecivo za potešitev lakote, predvsem pa domače dobrote. Za prijeten zgodnji zajtrk ali potešitev lakote čez dan z okusnim prigrizkom se obvezno ustavite z nasmehom ali dvema, tudi če vas spremlja vaš štirinožni ljubljenček!

1136 Budimpešta, Balzac utca 42.

CONI Bar & Brunch

Če želite dan začeti na dober način, je ulica Sas v središču mesta prav tako vredna obiska za nebeški zajtrk. Nedavno odprti CONI Bar & Brunch s sezonsko naravnanim jesenskim menijem ponuja dušo ogrevajoče kave, vroče napitke, lahke kot pena palačinke in nešteto možnosti bruncha za začetek dneva. Prijazna postrežba je seveda le češnja na torti in tu si boste zagotovo polepšali dan, pa naj bo to hrustljava granola, obilen angleški zajtrk ali klasična jajčna jed.

1051 Budimpešta, Sas u 9.

1 več Obrtna pekarna Kifli-t

Za vse, ki v prestolnici poznate Diósdija Kiskiflija ali ste z veseljem poskusili ponudbo Törökbálinta Nagykiflija, je dobra novica, da se je v Budafoku pred kratkim odprla pekarna Még 1 Kifli z zelo okusno ponudbo. Ta obrtniška pekarna se nahaja na ulici Nagytétényi út in ponuja svež in dišeč kruh iz kvašenega testa, kakovostno pecivo in torte svetovnih prvakov. Slastne prigrizke seveda spremlja odlična kava, ki jo lahko spomladi in jeseni uživate na sončni terasi, v hladnejšem vremenu pa v nostalgični notranjosti.

1222 Budapest, Nagytétényi út 48-50.

Pekarna in zajtrk Croi

Pekarna in zajtrk Croi se nahaja na čudovito zveneči ulici Szedersor v XI. okrožju in je od odprtja osvojila srca neštetih gostov. Vse dobrote so sveže pripravljene v prostorih na veselje gostov, ki po prvem obisku vedno načrtujejo naslednji zmenek za zajtrk. Od sladkih in slanih zavitkov do sendvičev, focaccie, hrustljavega kruha in baget, odlična kava, čista notranjost in nasmejana postrežba!

1118 Budimpešta, Szedersor utca 1.