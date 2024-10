Mesnato svetlobno kraljestvo oživi v Budimpeštanskem botaničnem vrtu to jesen

Tudi to jesen bo priljubljena razstava luči Garden of Lights, ki je že lani pritegnila veliko obiskovalcev, odprla svoja vrata v Budimpeštanskem botaničnem vrtu. Letos bo tema Smrkci.

Garden of Lights, ki bo na ogled od 18. oktobra, bo obiskovalce tudi letos popeljala v čarobni svet, poln svetlob, ki temelji na kultni risanki in se nahaja v Budimpešti.

V botaničnem vrtu bo oživela Smrčja vasica, in kot pravi glavna pesem, se bodo predstavili Notalko, Ata Smrk, Smrkač, Zafrk, Smrketa, Majstor, Godrnjavec in Puhljaj! Avtorji niso pozabili niti na zlobnega in plešastega Gargamela – ki bo prav tako prisoten skupaj s svojo mačko Azraelom.

Garden of Lights: Smrkci (18. oktober 2024 – 2. marec 2025) // ELTE Botanični vrt, Budimpešta Razstava luči v odraslih vzbuja prijetne nostalgične občutke, otrokom pa pokaže, kako je, ko pravljični svet nenadoma oživi v resničnem življenju. Osupljive luči, življenjske figure, posebne melodije in zvočni efekti bodo Garden of Lights letos naredili zares čarobno doživetje.

Izkušnjo bo dopolnjevala aplikacijska igra Gamification. Med sprehodom po razstavi bodo otroci in starši lahko skupaj igrali, v mobilni aplikaciji pa bodo odgovarjali na vprašanja, povezana z instalacijami, da bi prišli do izhoda, kjer jih bo ob uspešnem reševanju čakalo darilo.

Vstopnice za odrasle lahko kupite za 4500 forintov, otroške pa za 4100 forintov na kraju samem ali prek spleta na naslednji povezavi.