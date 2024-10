Arboretum v Budi v jesenskem razkošju je za javnost odprt brezplačno

Arboretum v Budi, nedaleč od trga Zsigmond Móricz in le streljaj od jezera Feneketlen, je mirna mestna oaza, ki ponuja intimne sprehode.

Na 7,5 hektarja velikem arboretumu Hortikulturne fakultete Univerze Szent István, ki se skriva na ulici Villányi út, je v vsakem letnem času drugačna flora, jeseni pa je še posebej vreden prijetnega sprehoda.

Najstarejši deli arboretuma v Budi so bili zgrajeni in zasajeni leta 1893, počasi pa je postal eden najbogatejših arboretumov na Madžarskem, ki je v tem letnem času čudovito obarvan.

Park je razdeljen na Spodnji in Zgornji vrt, v njem pa so obsežen skalnjak, očarljiv vrtni ribnik, več kot 100 let star gozd in številne vrste ptic. Poleg tega trenutna zbirka rastlin v arboretumu obsega skoraj 2 000 vrst lesnatih okrasnih rastlin, na stotine čebulnic in skoraj 250 vrst drugih okrasnih trajnic.

Glavni cilj Arboretuma Buda je, da ima na svojem ozemlju vsaj dva primerka vsake rastlinske vrste in jih tako ohrani za potomce. To je pomembno tudi zato, ker je v primeru, da bi eden od primerkov iz kakršnegakoli razloga odmrl, vedno na voljo rezervni primerek.