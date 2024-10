6 odličnih krajev na obali v Budimpešti za prijeten jesenski piknik

Izkoristite sončne konce tedna, dokler lahko, spakirajte kosilo, pripravite odeje in se sprostite ob vodi!

Jezero Feneketlen

Eden od skritih draguljev okrožja XI je očarljivo jezero Feneketlen, ki je očarljivo v vseh letnih časih. Nekaj minut hoje od krožišča Móricz Zsigmond so obale jezera ne le odličen kraj za aktivno rekreacijo, temveč zaradi klopi in zelenih površin tudi odlično mesto za jesenski piknik. Če lahko, izkoristite najlepše jesenske sončne konce tedna, se na jezeru raztegnite na odejo in se sprostite ob okusnih prigrizkih in osvežilnih pijačah.

Promenada György Kolonics

V nasprotju z nekaterimi bolj živahnimi obmorskimi kraji se lahko na promenadi Györgyja Kolonicsa v Csepelu na jesenskem pikniku počutite, kot da ste v objemu narave. Promenada, ki je le streljaj oddaljena od odcepa Ráckevei-Donava, je eden najlepših obrežnih odsekov v prestolnici, kjer sprostitev nikoli ni ovira. Na primer, gredice ob promenadi, ki se razprostirajo nad vodo, so kot nalašč za intimen piknik ob opazovanju reke.

Jez Kopaszi

BudaPart, ki velja za najnovejšo mestno četrt prestolnice, in njen dragoceni jez Kopaszi ponujata nešteto rekreacijskih dejavnosti za vse, ki si želijo napolniti baterije ob vodi. Vodna površina, ki omejuje jez na desni in levi strani, ter drevesa, ki se dvigajo nad vodo, so odlična priložnost za pobeg iz mesta ali celo za piknik. Piknike je treba načrtovati za konec dneva, če želite uživati v čudoviti pokrajini in zadnjih žarkih zahajajočega sonca.

Rimska plaža

Čeprav so rimski bregovi priljubljeno mesto za domačine in pohodnike, lahko za intimen jesenski piknik najdete mirnejši kotiček in pustite za seboj dolgo vrsto restavracij. Če ste razpoloženi za prigrizek, je v restavracijah na voljo veliko okusne hrane in pijače, ki jo lahko namesto na natrpani obali uživate sede na odeji v družbi Donave.

Promenada ob Donavi Pesterzsébet

Promenado ob Donavi Pesterzsébet na peščanski strani mostu Gubacsi obkrožajo otroška igrišča, restavracije in čolnarne, ki ustvarjajo posebno vzdušje za piknike na obali. Klopi, zelene površine in stojnice čakajo, da se piknikarji sprostijo. Promenada je odličen kraj za uživanje v sončnem zahodu, a pogled na veslače, ki veslajo gor in dol po reki, je prav tako nepozaben.

Otok Margit

Otoka Margit, ki ga Donava objema z desne in leve, verjetno ni treba predstavljati. Vendar pa je vredno na otok pogledati z drugega zornega kota, saj je odličen kraj ne le za ljubitelje aktivne rekreacije, za tiste, ki pridejo s svojimi štirinožnimi ljubljenčki, temveč tudi za tiste, ki si želijo piknik ob sončnem vikendu. Zelenih površin je nešteto, morda pa je najbolje izbrati kraj, kjer lahko uživate v toku Donave.