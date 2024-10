7 skrivnih krajev, ki jih lahko obiščete v grajskem okrožju Buda

Čeprav se grajsko okrožje Buda nahaja v osrednjem delu prestolnice in je dom turističnih znamenitosti, ima tudi manj znano stran. Raziščite jo z nami!

Skrivni vrt galerije Koller

Kollerjeva galerija, ena najstarejših umetniških galerij v državi, ki je bila ustanovljena leta 1953, je vredna obiska, če se nahajate v grajskem okrožju, iz več razlogov. Poleg tega, da v njej redno potekajo razstave in da je v njej mogoče najti številna dragocena umetniška dela, je njen čudovit kiparski vrt v renesančnem slogu nekakšna skrita oaza. Sprehodite se med bronastimi in marmornimi skulpturami ter se prepustite edinstvenemu vzdušju vrta.

Ulica Táncsics Mihály 5, 1014 Budimpešta (Grad Buda)

Turški vrt

V turškem vrtu v orientalskem slogu v palačni četrti budaškega gradu oživi osmansko obdobje. Nekoliko odmaknjeno, bogato zasajeno dvorišče je nastalo v južnem delu nekdanje turške četrti, na dvorišču Tickos, z vodnjakom v mavrskem slogu, rožnimi grmi, figovci in pritlikavimi okrasnimi okrasnimi rastlinami, če naštejemo le nekaj draguljev vrta. Na koncu parka je obnovljena topovska vežica Karakas Paše iz 17. stoletja.

1013 Budimpešta, Váralja utca 14.

Stolp Marije Magdalene

Poznogotski stolp Marije Magdalene – najstarejša stavba na trgu Kapistrana – je edini izvirni srednjeveški spomenik v Budi. Desetletja je bil skrit radovednim očem, od poletja 2017 pa ga lahko odkrije vsakdo. V pritličju stavbe so brezplačno na voljo umetniške razstave, v zgornjem nadstropju stolpa pa je panoramska razgledna točka z vstopnico, s katere se ponuja čudovit razgled na številne znamenite stavbe prestolnice in višave budaškega gričevja.

1014 Budimpešta, Kapisztrán tér 6.

Šolske stopnice

S trga Batthyány se po spomeniško zaščitenem Šolskem stopnišču povzpnete do budaškega gradu, ki ga na zemljevidu najdete med ulicama Gimnázium in Boldog XI. Približno četrt ure hoje iz prvega okrožja se konča za hotelom Hilton. Ko boste dosegli zadnje stopnice pešpoti, se ozrite naokoli: zaradi čudovitega razgleda na peščansko stran boste začutili, da se je bilo vredno odločiti za stopnice namesto za javni prevoz ali dvigalo.

1011 Budimpešta, stopnice Iskola

Garderoba Hotela Hilton

Hotel Hilton, ki je na seznamu svetovne dediščine, hrani ostanke stavbe, ki je bila zgrajena pred več stoletji. Med njimi sta dominikanski samostan iz 13. stoletja, odkrit med arheološkimi izkopavanji v šestdesetih letih 20. stoletja, in vodnjak z Matjaževim grbom. Odkriti so bili tudi ostanki samostana, ki je še vedno sestavni del luksuznega hotela. Če ste na tem območju, si oglejte vznemirljiv način združevanja ostankov s sodobnimi arhitekturnimi elementi.

1014 Budimpešta, Hess András tér 1-3.

Igrišče Mátyás König Budavári

Igrišče kralja Mátyása, ki se skriva v senci Mátyásijeve cerkve, spominja na legendarne zgodbe našega nekdanjega kralja. Park, ki je bil odprt leta 2015, je s svojimi barvitimi grafikami in posebnimi igračami hitro osvojil srca družin z majhnimi otroki. V njem je vse, kar potrebujete, da se otroška domišljija prepusti divjini, saj je na voljo veliko prostora za tekanje. V središču igrišča je večnadstropni grad z visečim mostom.

1014 Budimpešta, Szentháromság tér

Sprehodi po jami gradu Buda

Ali ste vedeli, da se pod Budimpeštanskim gradom, v trebuhu Grajskega griča, nahaja več kot 3 kilometre dolg sistem jam? Njegove skrivnosti lahko odkrijete s sprehodom po več deset podzemnih dvoranah in hodnikih. Na vodenih ogledih boste izvedeli, kako je nastajal skrivnostni jamski sistem, kako so se jamske votline spremenile v labirintom podobne kletne hodnike, našli pa boste celo zapuščen mamutov zob in človeške lobanje. Pričakujete lahko vznemirljive zgodbe in nepozabna odkritja.

1013 Budimpešta, Várhegy