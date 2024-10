BlökiPest: 7 odličnih krajev in dejavnosti v Budimpešti za ljubitelje psov

V zadnjih letih se odpirajo psu prijazni kraji, vendar v središču dogajanja niso le štirinožni prijatelji. V Budimpešti je veliko priložnosti, da na poti naletite na psom prijazna umetniška dela, prizorišča in programe, mi pa smo za vas pripravili njihov izbor.

Puppy Yoga

Prvi kraj v Budimpešti, kjer lahko preizkusite v tujini že zelo priljubljeno jogo za kužke, je ulica Szemere z ljubkimi kužki zavetišča Menő Manók. Vse, kar morate storiti, je, da si oblečete udobno športno obleko in se prepustite tej res posebni izkušnji, saj vas bo obkrožalo veliko prikupnih kužkov, ki se bodo med jogo igrali in včasih celo zaspali. In če vam bo kateri od kužkov res prirasel k srcu, ga lahko celo posvojite!

1054 Budimpešta, Szemere utca 19.

Kolodkove pasje mini skulpture v Budimpešti

Ni dvoma, da so priljubljeni štirinožni prijatelji navdihnili priljubljenega kiparja naše dežele, zato se mu lahko zahvalimo za več pasjih del v prestolnici. Tako so na primer na majhnem trgu na križišču ulic Hattyu in Battyhány nastale štiri mini skulpture v čast psom, med njimi pudl in vizula, kot je Frakk. Na trgu je postavljen tudi portret kralja Matjaža, ki se navezuje na ljudsko pripovedko, da je bil nekoč v Budi pasji sejem.

The Dog Bakery Budapest

Pasji raj na ulici Kertész utca je zagotovo pekarna The Dog Bakery Budapest, ki je postala priljubljena pri številnih štirinožnih prijateljih. Za razliko od drugih kavarn, ki so prijazne psom, ta resnično pozdravlja pse kot goste, saj pult ni namenjen le lastnikom. Na voljo je bogata izbira pasjih piškotov iz naravnih sestavin, lastniki pa lahko uživajo v piškotih, rogljičkih Freyja in odlični kavi. In tudi če štirinožnega prijatelja ne pripeljete v mestni raj za prijazne pse, so vrata odprta.

1073 Budimpešta, Kertész utca 43.

Kavarna StarDogs

Ob bregovih potoka Rákos v mestu zugló že leta ni pasje kavarne, vendar nešteto lastnikov tam sprehaja svoje ljubljenčke zaradi prijetnega zraka in zelene okolice. Lastnika Barbi in Balázs, ki sta tudi sama velika ljubitelja psov, sta v tem videla priložnost, saj je njun jazbečar Topi postal reden gost nedavno odprte kavarne StarDogs Café. Lastniki lahko uživajo v okusni kavi, čaju, vroči čokoladi, limonadi, koktajlih in svežem pecivu, kužki pa v pecivu, piškotih, priboljških in različnih igračah, ki so naprodaj, zato je to nepozabno doživetje za vse.

1149 Budimpešta, Bartl János utca 2/B

Puppychino

Pasja kavarna v kraju Újlipótváros ni vredna obiska le, če si želite kave s svojim štirinožnim ljubljenčkom. Puppychino je psom prijazna kavarna, v kateri lahko spoznate tudi člana zavetišča za pse Budaörs, ki ga lahko ne le pobožate, pobožate in sprehodite, temveč tudi posvojite. Uživate lahko tudi v odlični kavi, domačih sendvičih, pecivu in pasjih priboljških za svoje štirinožne goste.

1133 Budimpešta, Pozsonyi út 52.

artbridge

Bi radi doma uživali v pasjih umetninah, uokvirjenih in po dostopnih cenah, s katerimi bi lahko okrasili stene in dodali poseben pečat kateremu koli prostoru? Potem je spletna trgovina artbridge za vas! Na tej spletni strani so na voljo plakati priznanih in neodvisnih grafičnih oblikovalcev, fotografov in slikarjev, ki so na voljo v različnih velikostih, uokvirjeni ali z obešalniki za plakate. Še posebej dobra novica pa je, da lahko v jesenski sezoni dobite 40-odstotni popust na odtise in 15-odstotni popust na uokvirjene slike. Izberite med prikupnimi pasjimi slikami!