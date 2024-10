Osupljive dogodivščine v Budimpešti: 5 čarobnih jesenskih aktivnosti v prestolnici

Pripravite se, saj imamo za vas nekaj očarljivih dogodivščin v Budimpešti to jesen. Na voljo bo vse, kar je pravljično, čarobno, skrivnostno in očarljivo!

Garden of Lights

Od 18. oktobra do 2. marca se bo ELTE Füvészkert ponovno kopal v poplavi svetlobe, saj se bo tja ponovno preselila izjemno priljubljena multimedijska razstava in svetlobni šov Garden of Lights. Tokrat se bodo vrnili Šmouli iz Aprajafalve, ki bodo oživili like iz legendarne pravljice: Papa, Hami, Tréfi, Smurfette ter celo Kokos in Siamamia. Eno je gotovo: čaka vas odlična priložnost za fotografiranje in nepozabno doživetje! Če nas boste poslušali, boste želeli priti po mraku, ko bo razstava obsijana s poplavo svetlobe.

1083 Budimpešta, Illés utca 25.

Houdinijeva hiša

V zidovih Houdinijeve hiše, ki se nahaja v središču okrožja Buda Castle, so shranjeni redko videni izjemni predmeti svetovno znanega iluzionista madžarskega rodu Harryja Houdinija. To čudovito središče je bilo ustvarjeno kot stičišče ljubiteljev in praktikantov magije. Hiša spominja na največjega umetnika pobega vseh časov, saj na edinstven način v Evropi prikazuje in hrani originalne čarovnikove zapestnice in osebno korespondenco. Houdinijeva hiša ponuja tudi čarovniško predstavo in interaktivna doživetja, ob koncu obiska pa se lahko celo fotografirate v Houdinijevi senci!

1014 Budimpešta, Dísz tér 11.

Magic Rooms

Nova generacija spektakularnih sob pobega v Budimpešti, ki so še bolj spektakularne kot kdaj koli prej, saj lahko izbirate med desetimi različno tematsko obarvanimi sobami. V sobah, ki jih lahko dokončate v največ 60 minutah in vas popeljejo skozi več prostorov, se namesto običajnih ključavnic in ključavnic uporabljajo uganke, skrita vrata in skrivne sobe, odgovor pa je veliko bližje, kot si mislite. Bi se radi udeležili naloge na temo Harryja Potterja? V čarobnih sobah so trenutno na voljo tri različne sobe pobega iz čarobne šole, zato preizkusite vse!

1065 Budimpešta, Zichy Jenő utca 27.

Pixity

Vstopite v čarobni svet Pixityja, kjer se igre združujejo z inovacijami, da vam ponudijo neprekosljivo izkušnjo. Kot prvi v Budimpešti vam ponujajo edinstveno zasnovo za skakanje na blazinah LED, ki zabavo za vse starosti dvigne na povsem novo raven. Trenutno imajo 3 igralne sobe, v katerih lahko igrate skupaj, tekmujete drug proti drugemu in celo organizirate team buildinge ali dogodke v podjetju. Dobrodošli ste pri njih vse leto!

1139 Budimpešta, Lomb utca 27.

Izdelava kopalnih bomb za noč čarovnic v trgovinah Lush (27. oktober 2024)

27. oktobra se lahko v nekaterih trgovinah Lush udeležite prav posebnega dogodka. Za vas pripravljajo strašljivo dobro zabavo za noč čarovnic, na kateri boste lahko sami izdelali Brain Freeze, osvežilno metino vijolično in modro kopalno bombo za noč čarovnic. Prijavite se lahko s klikom TUKAJ in pridite v kostumu!

Po dnevu DIY pa se morate le še odpraviti v Lushovo ponudbo za noč čarovnic, kjer boste našli super izdelke za to sezono, kot so darilni paket Countdown to Halloween s sedmimi strašljivimi dobrotami, peneča kopel Invaders from Mars, ki so jo navdihnili klasični stripi iz 50. let prejšnjega stoletja in znanstvenofantastični zvočni učinki, ali Bewitched in a black cat s štirimi čarovniškimi bombami za kopel.