Budimpešta v pravljici: 5 očarljivih krajev, ki jih lahko obiščete v Disneyjevem svetu

Uspeh Disneyjevih filmov je nesporen še danes, nekateri najlepši prizori pa so se nam morda za vedno vtisnili v spomin. Podoživite zgodbe, ki jih imate radi, in se odpravite na pravljično odkrivalno potovanje v glavno mesto!

Lepotica in zver: Osrednja knjižnica FSZEK

Plesna dvorana palače Wenkcheim, zgrajena ob koncu 19. stoletja, je nekoč gostila petsto plešočih aristokratov, zdaj pa v njej domuje še več knjig. Stavbo, ki vključuje elemente neorenesančnega, neobaročnega, rokokojskega in bidermajerskega sloga, je leta 1927 kupilo glavno mesto za budimpeštansko knjižnico, med štiriletno prenovo pa so reprezentativni prostori ostali v bistvu nespremenjeni.

Zaradi tega lahko obiskovalci zdaj študirajo in berejo med ogromnimi lestenci in osupljivimi dekorativnimi elementi. Knjižnica pa si ne zasluži pohvale le zaradi veličastne notranjosti, saj je na policah toliko knjig, da bi se tudi Belle zmešalo. V njej se nahaja največja sociološka zbirka v državi, znana pa je tudi kot nacionalna knjižnica za družbene vede in sodobno zgodovino.

1088 Budimpešta, Szabó Ervin tér 1.

Levji kralj: Apáthy Rock

V starih časih se je ob pogledu z vrha 242 metrov visoke dolomitne skale videla podoba dolgega kraljevega vrta za divje živali, in čeprav je vrt za divje živali izginil, lahko z vrha skale Apáthy še vedno uživate v čudoviti panorami. Poleg ikoničnih gora Budimpešte nas med potepanjem po oromu pozdravijo številne zaščitene rastlinske vrste, žuželke in odtisi školjk, ki označujejo prisotnost vode. Do skale, ki spominja na kultni prizor Simbe, najlažje pridemo z avtobusom številka 11 s trga Batthyány.

Zlati lasje in velik preplet: vodni stolp na otoku Margit

Najbolj znan madžarski vodni stolp je tudi prvi in največji vodni zbiralnik v državi, ki ni več aktiven in od leta 1911 krasi otok Margit. Prvotno je bil postavljen v začetku 20. stoletja za oskrbo z vodo, potrebno za vzdrževanje javnih vrtov, v šestdesetih letih 20. stoletja pa je postal izključno razstavni prostor in razgledni stolp. 57 metrov visoka secesijska konstrukcija je delo Szilárda Zielinskega, pionirja tehnologije armiranega betona, in arhitekta Vilmosa Raya Rezsőja.

Če ste na tem območju, je vredno prehoditi 153 stopnic do vrha, kjer se nahaja salon z neprekosljivim razgledom. Žal vam ne moremo obljubiti pomoči Zlatolaske, vendar pa je kraj prežet z duhom romantike in skoraj vsemi vidiki pravljice.

1138 Budimpešta, otok Margaret

Mulan: IN TOWN Hotpot Budapest

Ko vstopite v enega najbolj pristnih lokalov v budimpeštanski kitajski četrti, se počutite, kot da bi vstopili v svet Mulan. Pretežno eleganten dizajn, lesene obloge, svetilke in liki Han v prestolnico prinašajo vzdušje starodavne Kitajske, prav tako pa tudi vonjave hrane iz 2. stoletja pred našim štetjem. Slednja je hotpot, pravo doživetje skupnosti, ki vas lahko popelje na kulinarično potovanje, ki lahko traja tudi 2-3 ure. Tudi če ste manj odprti za novosti, lahko med vse bolj posebnimi jedmi v restavraciji IN TOWN Hotpot Budapest najdete nekaj posebnega.

1107 Budimpešta, Jegenye u. 26/9.

Pepelka: Grad Sacelláry

Družina Sacelláry bizantinskega porekla je leta 1875 prišla v Budafok, kjer je eden od najvidnejših članov družine, György Sacelláry, trgovec z usnjem in vlagatelj v nepremičnine, med letoma 1894 in 1897 za svojo hčerko Irén dal zgraditi čudo v secesijskem slogu. Irén je bila že žena slavnega proizvajalca šampanjca Józsefa Törleyja, mladoporočenca pa sta gradila dvorec Törley v sosednji hiši.

Tako sta družini v Budafoku pripadali dve veličastni stavbi, vendar sta zakonca večino časa preživela v svoji palači na ulici Bródy Sándor. Palača Sacelláry, ki jo je zasnoval francoski arhitekt Railey in spominja na plesni prizor iz Pepelke, se je do Irénine smrti leta 1987 uporabljala kot pljučni sanatorij. Kratek čas je bila v njej tudi šola, zdaj pa je v zasebni lasti.

1221 Budimpešta, Anna u. 1-3.