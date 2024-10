Vznemirljivi žanri se združujejo v nenavadnem ciklu koncertov orkestra Danubia z naslovom „Nič resnega“

Danubia Orchestra že dolgo uporablja „nekoliko drugačen“ pristop k glasbi. V svojem koncertnem ciklu združuje glasbene zvrsti, za katere bi si mislili, da se ne rišejo ena z drugo.

Nekonvencionalni orkester

S 30-letno zgodovino in široko paleto programov je profil orkestra žanrsko eksperimentiranje, ki združuje ljudi različnih starosti in okusov v razburljivih koncertnih doživetjih, ki jih združuje moč glasbe.

Dirigent in umetniški vodja orkestra je Máté Hámori, ki redno nastopa tudi v Operni hiši, po njegovi zaslugi pa so na repertoarju orkestra redno tudi dela, ki jih je na Madžarskem mogoče slišati le na nastopih orkestra Danubia. Z veseljem izvajajo tako dela iz 20. stoletja kot sodobna dela, skupaj s skladbami, ki jih občinstvo rado in dobro pozna, pogosto pa sodelujejo z uglednimi gostujočimi izvajalci, ki so znani tudi na mednarodnem glasbenem prizorišču.

Na sporedu je samo glasba in nič resnega

Sporočilo orkestra There is Only Music namiguje, da nam ni treba „salutirati“ klasični glasbi, razbijmo svoje kulturne okope, saj obstaja samo glasba – klasična ali ne, brezčasna, kakovostna ali nasprotno.

Ta svoboda – pa tudi igrivost in humor – je v središču koncertnega cikla Nothing Serious, ki se bo začel spomladi 2024 in ki mu boste lahko prisluhnili to jesen in prihodnjo pomlad v MOMkultu, poleg BMC.

Medžanrsko glasbeno doživetje

Máté Hámori, idejni vodja, je že pred tem razmišljal, da bi bilo smiselno organizirati koncerte, ki bi poleg klasične glasbe vključevali tudi druge zvrsti. Serija dogodkov, ki poudarja presenetljive podobnosti in čudovite razlike med žanri, kaže, da je med povsem različnimi glasbami več podobnosti, kot bi si morda mislili na prvi posluh.

Vznemirljiva združevanja in skupno ustvarjanje glasbe

Koncerti, ki združujejo jazz, folk, soul in elektronsko glasbo s klasiko, brišejo meje med žanri ter združujejo tradicionalne in sodobne elemente, da bi ustvarili nekaj edinstvenega in neponovljivega. Poleg orkestra bodo na nastopih nastopili najvidnejši predstavniki te zvrsti na Madžarskem: Tálas Áron Trio, István Pál Szalonna s svojo skupino, Vera Tóth in Zsuzsanna Ádám ter Dorina Takács Дeva.

Edinstveno koncertno doživetje pa še ni vse: po nastopih, ob kozarcu šampanjca, je občinstvo povabljeno, da se pridruži glasbi, petju ali plesu, s čimer program postane pravo doživetje skupnosti.

István Pál Szalonna in njegova skupina nam bodo 26. oktobra na večeru Bach x Folk pomagali odkriti, kako se Bachova Suita v D-duru ujema z madžarsko ljudsko glasbo na inštrumentih. Po koncertu bomo večer zaključili s plesno zabavo.

23. novembra bo repertoarju dodan nov program: na koncertu Puccini x Soul bosta dve velikanki opere in soula, Zsuzsanna Ádám in Vera Tóth, navdušili občinstvo s čudovitimi pesmimi na skupno temo ljubezni, vseobsegajoče ljubezni obeh žanrov. Po odmoru bo sledilo interaktivno doživetje brez primere: simfonične karaoke z orkestrsko spremljavo in sodelovanjem občinstva.

Sledil bo večer 5. aprila, na katerem bosta koncert Bartók x Electric vodila Máté Hámori in Dorina Takács Дeva, ki nam bosta predstavila Bélo Bartóka in ljudske pesmi, nato pa bo sledila glasbena seansa improvizacije.

Naslednji datumi serije Nič resnega so:

Bach x Folk // MOMkult (26. oktober 2024, 20.00)

Izvajalec: István Pál Szalonna s svojo skupino

Dirigent in voditelj: Máté Hámori

Plesna zabava po koncertu

Puccini x Soul // MOMkult (23. november 2024, 16.00 in 20.00)

S Tóth Vero in Zsuzsanno Ádám

Dirigent in voditelj: Máté Hámori

Simfonične karaoke po koncertu

Bartók x Electric // MOMkult (5. april 2024, 16.00 in 20.00)

Nastopajo Dorina Дeva Takács, Réka Annus in Fanni Zahár

Dirigent in voditelj: Máté Hámori

Po koncertu