Okus Libanona: 6 odličnih restavracij, ki vas popeljejo na Bližnji vzhod

Za okus nebeških dobrot Bližnjega vzhoda vam ni treba iti daleč, saj je v Budimpešti zdaj na voljo več libanonskih restavracij, ki navdušujejo vse. Zbrali smo nekaj naših najljubših, kjer vas bodo posebni okusi in eksotično vzdušje zagotovo ogreli v sivih in temnih jesenskih dneh.

Byblos Budimpešta

Byblos Budimpešta je v osrčju mestnega središča ustvaril čaroben meni z najboljšimi sestavinami libanonske kuhinje. Jedi so pripravljene z velikim poudarkom na tradicionalnih in lokalnih sestavinah ter z uporabo klasičnih in sodobnih metod, ki vas bodo popeljale na pravo potovanje. S širokim izborom vegetarijanskih in veganskih jedi je za vsakogar nekaj. Uživate lahko v nebeških okusih v edinstvenem okolju z družinskim vzdušjem in edinstvenim dizajnom, ki vas bo popeljal v daljne pokrajine.

1052 Budimpešta Semmelweis utca 1-3.

Libanonska restavracija ARZ

Libanonska restavracija ARZ vam poleg panorame Donave približa tudi okuse in specialitete Bližnjega vzhoda. Na jedilniku so na voljo različne mezze, mesne jedi z žara in sladke dobrote, vključno z libanonsko krušno solato in tradicionalno juho iz leče, vse skupaj pa spremlja kozarec lokalnega vina. Izgubite se v harmoniji edinstvenih okusov in odkrivajte domiselne okuse Bližnjega vzhoda v elegantni notranjosti, medtem ko uživate v lučeh grajske četrti.

1052 Budimpešta, Apáczai Csere János utca 12-14.

Mozata

V imenu je zajeto bistvo resnične edinstvenosti restavracije Mozata: medtem ko se mezze nanaša na majhne jedi, ki so temelj libanonske kulture prehranjevanja, je „mozaik“ poklon zapletenim vzorcem, ki krasijo stene restavracije. Poleg bistroja, ki ponuja libanonske dobrote, je na voljo tudi pekarna z domačim pecivom, prijetna kavarna in zajtrk. Velika uspešnica je tudi tedenski meni, ki ponuja odličen vpogled v bližnjevzhodno kuhinjo.

1052 Budimpešta, Párizsi utca 3.

Baalbek

Libanonska ekipa kulinaričnega stičišča, ki se je preselila na beograjsko nabrežje, ponuja družinske recepte in klasične jedi levantinske gastronomije, ki temeljijo na najnovejših tehnologijah, s poudarkom na sadnih in zelenjavnih osnovah, toplih in hladnih mezgah ter čudoviti panorami Donave. Na voljo so tudi tradicionalne juhe in sveži humus ter izbor šiše, edinstven v Budimpešti.

1056 Budimpešta, Belgrád rakpart 22.

Leila’s Authentic Lebanese Cuisine

Lokal, poimenovan po prvorojencu lastnikove družine, odraža to pozornost do podrobnosti ne le v edinstvenem vzdušju, temveč tudi v ljubezni do hrane in pozornosti do podrobnosti. Vse pristne, zanimive in zdrave jedi pripravlja libanonski kuhar, pri čemer je poleg toplih in hladnih mezge ter drugih slanih jedi poudarek na sladicah. Svoj obilen obrok lahko na primer zaključite z baklavo ali legendarno sladico Mohallabieyyeh.

1056 Budimpešta, Váci utca 42.

Zenobia

Za nepozaben okus libanonske in sirske gastronomije se odpravite na avenijo Andrassy in v Zenobijo, ki je poimenovana po legendarni kraljici Palmire! V času kraljičine vladavine sta cvetela gastronomija in trgovina z začimbami, zato izbira ni naključna, saj se tu pripravljajo bližnjevzhodne jedi iz svežih in kakovostnih sestavin. Prebrskajte po pestrem jedilniku in poiščite svojo najljubšo.

1061 Budimpešta, Andrássy út 8.