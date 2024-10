Jesensko pecivo: 5 dobrot, ki jih morate poskusiti to jesen

Ko se začnejo hladnejši dnevi, bodo tudi tisti, ki med letom ne pečejo pogosto, želeli v roke vzeti metlico, in z naslednjim pestrim izborom okusov bo vsakdo zagotovo našel nekaj zase.

Odličen začetek dneva: pikantni polži z orehi

Pripravite dišeče orehove polže, začinjene z začimbami, ki bodo v vaš dom v vsakem letnem času vnesli prijetno vzdušje in bodo odlična priloga k vaši najljubši kavi za jesenski zajtrk.

Večna klasika: zlati biskvit z vanilijevo kremo

Z nastopom jeseni se zlahka zbudite v mračen in deževen dan, zato boste morda potrebovali srčno sladko poslastico, ki vam z vonjem po vaniliji in praženih oreščkih dobesedno polepša dan, da bi nadomestili vreme zunaj.

Obvezna jesenska poslastica: bučna pita

V Ameriki je poleg neizogibnega pečenega purana in pire krompirja obvezna jed zahvalnega dne. Zaradi njene kremastosti, prijetne pikantnosti in harmoničnih okusov lahko razumete, zakaj je tako priljubljena, poleg tega pa je tudi popoln osrednji del družinske ali prijateljske mize.

Lahka poslastica z jesenskim pridihom: pena iz hrušk in maka

Oktobra so hruške nedvomno najbolj sočne, okus makovih semen pa je božanski par. Krhko hruškovo in makovo pecivo je prelito z rahlo popečenim moussejem, ki bo hitro postal priljubljen pri vseh in bo odslej vsako leto obvezen del jesenske mize.

Za ljubitelje eksotičnih okusov: mandljeva pita z jagodami.

Zrele in sočne fige vas bodo v poletni vročini še dolgo v jeseni navdajale z mediteranskim razpoloženjem, z vitamini bogati vijolični plodovi pa bodo s svojim eksotičnim okusom zlahka izboljšali vsako sladko poslastico. Če želite namesto običajne jabolčne pite in slivovega kolača poskusiti nekaj novega, poskusite figovo in mandljevo pito!