Gastronomska tura po ulici Dohány: 6 posebnih restavracij v središču Budimpešte

Na ulici Dohány, najbolj zgodovinski ulici v Budimpešti, se nahaja veliko odličnih restavracij. Sprehodite se skozi vse po vrsti in si privoščite nepozabno gastronomsko doživetje!

Pasta Bella

Pasta Bella je družinska italijanska restavracija v središču mesta, nasproti sinagoge na ulici Dohány, kjer lahko izbirate med široko paleto pristnih italijanskih testenin, tako da bo vsak našel nekaj zase. Sveže pripravljene testenine, predjedi, solate, juhe in okusne sladice dopolnjujejo jedilnik. Poskusite čim več jedi, saj ne boste razočarani!

1074 Budimpešta, Dohány utca 1/b

Bar in Restavracija Neverland

Če stopite skozi steklena vrata nedavno odprte picerije Neverland, vas bodo očarala že takoj, ko boste vstopili, da ne govorimo o hrani. Skrbno izdelane neapeljske pice, ki jih pečejo v ogromni peči, so plod zamisli izvršnega kuharja Davida Pallaga in kuharja Tamása Botosa, meni pa vključuje 7 večnih klasik ter edinstvene pice, kot so tartufova, račja z drobljencem in mangalica, ki so (poleg klasičnih) na voljo tudi v različici z dvojno klobaso. Poleg velikega izbora pic ponujajo tudi tradicionalni meni, ki vključuje lahke predjedi, resnejše glavne jedi in sladice. Če nas boste poslušali, boste želeli poskusiti tudi zlato galusko s tonka fižolom in vanilijevo kremo, ki jo pečejo v peči in je prav tako narejena iz kvašenega testa. Rezervirajte svojo mizo še danes!

1074 Budimpešta, Dohány utca 22-24.

Negro Mangalica

V restavraciji na ulici Dohány lahko v številnih zanimivih različicah okusite istoimensko jed Negro Mangalica, naj bo to pršut, obogaten z divjimi gobami, ali pa je postrežen z rdečim vinom in z dödölom. Na jedilniku so tudi tradicionalne jedi, kot so golaž juha, piščančji paprikaš in skutni cmoki, vendar so tudi te klasične jedi postrežene v prenovljeni preobleki in z uporabo sestavin najvišje kakovosti. Nič manj poseben ni niti meni pijač s širokim izborom madžarskih vin, pálinke in drugih lokalnih specialitet.

1074 Budimpešta, Dohány utca 36.

Kawamura Ramen

Podjetje Kawamura vam želi ponuditi pristno japonsko kulinarično izkušnjo v središču Budimpešte. Jedilnik je bil oblikovan z mislijo na pristnost in ne na fuzijo, zato ne strežejo evropsko-japonskih jedi. Njihov cilj je gostom predstaviti prave okuse Japonske, pa naj gre za bogate in okusne ramene, tsukemene, donburije ali njihove skrbno pripravljene priloge. Tradicionalni ramen ni le jed, temveč bogato kulturno doživetje. Od slastne osnovne juhe, ki se kuha več ur, do ročno izdelanih rezancev, je vsak izdelek skrbno pripravljen in dopolnjen z drobnimi rezinami svinjine, mehko kuhanimi jajci in svežo zelenjavo. Potopite se v skledo ramena!

1074 Budimpešta, Dohány Street 54.

Vaslap

Vaslap je priljubljen burger lokal na ulici Dohány, ki ponuja okusne obrtniške burgerje. Posebnost restavracije je, da se meso peče na železnem žaru, kar daje hrani poseben okus in hrustljavo strukturo. Na jedilniku je na voljo veliko različnih izbir: od klasičnih burgerjev iz govejega mesa do piščanca in vegetarijanskih jedi, za vsakogar se najde nekaj. Sveže in kakovostne sestavine ter skrbno izdelani recepti zagotavljajo neponovljivo gastronomsko izkušnjo.

1074 Budimpešta, ulica Dohány 59/B

Brácsa Bistro&Brunch

Brácsa Bistro&Brunch je prijeten bistro v središču Budimpešte, ki ponuja okusne, kreativno pripravljene jedi za zajtrk in malico ter odlična kosila in večerje. Posebnost restavracije je, da je vsaka jed sodobnega in raznolikega menija pripravljena iz kakovostnih sestavin, kar zagotavlja bogate okuse in polne porcije. Zaradi prijaznega vzdušja in okusne hrane je restavracija odlično mesto za vsako priložnost in ob vsakem času dneva.

1074 Budimpešta, Dohány utca 84.