5 posebnih pivnic v središču mesta, kjer lahko poskusite piva vrhunske kakovosti

Odkrijte pet prijetnih lokalov v središču Budimpešte, kjer lahko poskusite vrhunska piva in uživate v prijaznem vzdušju. Ti lokali se ne ponašajo le z zanimivo izbiro pijač, temveč so zaradi svojega edinstvenega vzdušja tudi odlično okolje za nepozaben večer.

Barley Ráday

Csapszék, ena najbolj pisanih gostiln z rumom na ulici Ráday, vzbuja vzdušje našega vrtca, prekritega s plakati naših najljubših glasbenih skupin. Poleg osmih pip, namenjenih izbranim mojstrovinam novega vala madžarske obrtne proizvodnje piva, ponudba vključuje stalno obnavljajočo se ponudbo viskija z več kot 45 različnimi serijami, skupaj z drugimi različicami pijač. Edina stvar, ki je boljša od prijetnega vzdušja lokala v zgornjem nadstropju, je postrežba!

1092 Budimpešta, Ráday utca 17.

HOPS BEER BAR

Hops Beer Bar je skriti dragulj v središču Budimpešte, kjer lahko ljubitelji kraft piva najdejo svojo številko. Prijazno in sproščeno vzdušje takoj očara obiskovalce, ki lahko izbirajo med široko ponudbo lokalnih in mednarodnih pivskih specialitet. Poleg svežih in vznemirljivih okusov, ki jih proizvajajo pivovarne, v Hops Beer Baru potekajo tudi posebni dogodki, kot so degustacije piva in strokovni pogovori. Poleg piva vse, ki si želijo okusnega doživetja, čakajo tudi slastni prigrizki in lokalni prigrizki, zato je pivnica odlična izbira za druženje s prijatelji.

1077 Budimpešta, Wesselényi utca 13.

Élesztőház

V stavbi na ulici Tűzoltó, ki je bila nekoč znana kot Tovarna vil in je bila prvotno zgrajena kot delavnica za pihanje stekla, se nahaja gastronomska ulica za pešce, ki jo zdaj imenujemo Yeast House. Z nič manj kot 30 pipami za pivo je neizogibni predstavnik pivske revolucije, baza in prvi rum bar madžarskega kraft piva, ki ponuja neskončno izbiro izbranih piv, kakovost in raznolikost, začinjeno s kakovostno kulturo in revolucionarno gastronomijo. Vabljeni k brskanju po vedno boljših pivih na starem industrijskem dvorišču, kjer boste zlahka odkrili svet, v katerem dobro pivo ni izključno domena poznavalcev.

1094 Budimpešta, Tűzoltó utca 22.

Bar Dzzs

Dzzs Bar je nedvomno eden od kultnih lokalov budimpeške mladine, saj odlično odraža neponovljivo vzdušje lokalnih gostiln z rumom, ki ga občudujejo tudi tujci. Notranjost harmonično združuje vintage elemente in sodobno umetnost, kar ustvarja resnično edinstveno vzdušje. Izbira pijač zajema širok spekter, od pivskih specialitet do vrhunskih žganih pijač. Z živo glasbo in DJ-ji, ki občasno poskrbijo za zabavo, Dzzs ni le bar, temveč pravi prostor za druženje.

1072 Budimpešta, Nagy Diófa utca 32.

Pivnica Jaromír 68

Jaromír 68 Sörpince je eden od skritih draguljev v središču Budimpešte, kjer je poudarjena lokalna pivska kultura. Notranjost je opremljena z rustikalnim, a prijaznim vzdušjem, v katerem se gostje počutijo kot doma. Izbor piv vključuje najboljša lokalna kraft piva in vznemirljive mednarodne serije, ki ponujajo edinstveno izkušnjo okusa. Na meniju je izbor lokalnih dobrot, ki se odlično ujemajo s svežimi pivi. Jaromír 68 je odličen kraj za preživljanje prijetnega večera, kjer je poleg piva zagotovljeno tudi dobro vzdušje.

1067 Budimpešta, ulica Csengery 62b