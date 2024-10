Odprtje najnovejšega steakhousa v Budimpešti za ekskluzivno kulinarično doživetje

3. oktobra se odpira najnovejša budimpeštanska steak restavracija Steak & Love, ki ponuja prijetno vzdušje, ekskluzivno postrežbo in slastne dobrote.

Restavracija Steak & Love, ki je bila odprta leta 2018, se nahaja v enem od prej neuporabljenih prostorov restavracije La Fabbrica, poleg bazilike svetega Štefana, kjer se vse vrti okoli steaka.

Od 3. oktobra lahko vsak četrtek, petek in soboto zvečer od 18.00 do 0.00 uživate v briljantnem obroku in nekonvencionalni postrežbi nasproti bazilike.

Edinstveno vzdušje restavracije ponuja nenavadno postrežbo z menijem, ki vključuje izključno priloge in solate, sommelier za zrezke pa bo na voljo za razlago o mesu, ki je osnova menija.

To vlogo opravlja mesar Józsi Gál, ki je znan tudi kot največji ustni mesar v mestu in je pred tem zaslovel kot mesar legendarne restavracije MészárSteak.

Z njegovo pomočjo lahko gostje izberejo vrsto in količino mesa iz hladilnika, s čimer je zagotovljeno, da je postreženo le najbolj sveže in najboljše meso.

Na voljo je širok izbor najboljše govedine z vsega sveta, vključno z japonskim, argentinskim, francoskim, italijanskim, ameriškim in seveda madžarskim mesom.

Posebna poslastica je, da vsak mesec prinesejo najboljšo govedino iz drugega dela sveta s pripadajočo pijačo, ki jo lahko poskusite na večerji.

Prvič bodo 10. oktobra gostje obiskali ZDA, več informacij o tem dogodku pa najdete TUKAJ.

Poleg zrezkov, ki so glavni profil restavracije, je cilj voditi restavracijo, v kateri ne bodo našli svojega le tipične moške stranke, ki ljubijo meso, temveč tudi tisti, ki iščejo večer za zmenek ali posebno družinsko večerjo.

Steak & Love

1051 Budimpešta, Sas utca 8.

(30) 173 9866

www.facebook.com/profile.php?id=61559637066961

reservation@lafabbricabp.com