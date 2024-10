5 novo odprtih kavarn v Budimpešti, v katerih se tudi sivo jesensko jutro začne bolje

Že tako pisano paleto glavnega mesta so dopolnili novi odlični kavni dragulji, zato vam priporočamo, da jih to jesen preizkusite enega za drugim!

Falatka

Marca letos je v 2. okrožju svoja vrata odprla ljubka majhna kavarna, ki se imenuje Falatka. Ponuja posebne kave ter različne kvašene in obrtniške dobrote, ki so lahko odlična začetna točka dneva ali popoldanska poslastica tako za mlade kot za starejše. Vredno je načrtovati enega od jesenskih sprehodov, ki bo vključeval postanek v kavarni!

1028 Budimpešta, Máriaremetei út 70.

Kavarna Napocska

Že nekaj časa mimoidoče na Lehelovem trgu rumeno pokrita stojnica s poligonalnimi vrati opozarja, naj si za začetek dneva ne pozabijo privoščiti jutranje kave. Okusne kave spremljajo žemljice, pecivo, sendviči in krofi, da ne odidete praznega želodca. Če s seboj pripeljete štirinožnega prijatelja, bodo z veseljem poskrbeli zanj, medtem ko boste brskali po tržnici!

1134 Budimpešta, Váci út 9-15.

OHANA Coffee Kálvin

Prijetna in izjemno prijazna kavarna OHANA Coffee se zdaj nahaja tudi na trgu Kálvin. V njej lahko vsak dan v tednu uživate v okusni kavi in prigrizkih. Če iščete okuse, ki ste jih spoznali doma, boste vse, kar potrebujete, našli v spletni trgovini.

1053 Budimpešta, Kálvin tér 3.

Inga

Nedavno dokončana kulturna kavarna Inga je nastala z namenom ustvariti živahno, razmišljujoče, raznoliko in navdihujoče kulturno središče v središču Budimpešte. To jim je tudi uspelo, saj so ustvarili odlično navdihujoče okolje za gledanje in poslušanje zanimivih predstav ob okusni kavi. Spremljajte njihovo stran na Facebooku za najnovejše programe!

1094 Budimpešta, Tűzoltó utca 2.

KAFFA.Opera

Novo odprta kavarna KAFFA.Opera za to sezono ponuja okusne jesenske kave, ki jih lahko ob lepem vremenu uživate tudi na terasi. Kot prilogo ponujajo dobrote, kot so sveže pečeni cimetovo-slivovi polži, ki jih je vredno pojesti na toplem ob prijetnem sprehodu ob Donavi. Odličen jesenski program!

1065 Budimpešta, Hajós utca 13-15.