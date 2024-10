Kulturni program za jesen: četrti Lisztov festival!

Četrti Lisztov festival za jesen. V Budimpešti bodo mednarodne zvezde klasične in sodobne glasbe, žanrski ustvarjalci in izjemni umetniki na svojih področjih, del pestrega programa pa bosta seveda tudi literatura in vizualna umetnost.

Na slovesni otvoritvi prireditve bodo oratorij Legenda o sveti Elizabeti, ki temelji na zgodbi svete Elizabete iz hiše Árpád, izvedli odlični madžarski in mednarodni solisti, Državni filharmonični orkester, Državni zbor in Otroški zbor Madžarske zborovske šole Zoltána Kodálya. Naslovno vlogo bo pela ugledna švicarska dramska sopranistka Gabriela Scherer, dirigent večera pa bo glavni glasbeni direktor orkestra György Vashegyi.

Vasilij Petrenko, ki velja za enega najpomembnejših dirigentov svoje generacije, je vedno visoko cenil Lisztovo umetnost, zaradi svoje tesne povezanosti z njim pa bo na koncertu Kraljevega filharmoničnega orkestra poleg Dvořákovih in Bartókovih del dirigiral tudi Lisztovo delo. József Balog, strokovnjak za Liszta, bo zasedel njegovo pravo mesto za klavirjem.

V skladu z žanrsko raznolikostjo, ki je značilna za Lisztov festival, bo dogodek seveda vključeval tudi lahkotnejše zvrsti. V Luksemburgu rojeni pianist in skladatelj Francesco Tristano, ki pogumno eksperimentira z različnimi žanri ter z enako vnemo preučuje Bachov opus in techno, bo poslastica tako za ljubitelje klasične glasbe kot za ljubitelje sodobnejših žanrov. Legendarna skupina Einstürzende Neubauten, ki je ustvarila svoj lastni žanr vesoljskega popa in je letos dopolnila 40 let, bo v okviru evropske turneje na festival pripeljala skladbe s svojega povsem novega albuma.

Lőrinc Barabás in Jazzical Trio bodo izvedli tudi koncert, ki združuje več skladb, v katerih razmišljajo o glasbi Ferenca Liszta, pri čemer ohranjajo glavne teme, znane melodije in značajske poteze izvirnih del.

Izolacija Budimpešta, skupni mini festival lahke glasbe Festivala Liszt in Akvarija, ki se vrača že tretje leto, je ponovno povabil nekaj najbolj uveljavljenih umetnikov in skupin na sceni, od Jakea Bugga, znanega z britanske kantavtorske scene, do skupine Clap Your Hands Say Yeah, ki je imela nekoč med svojimi oboževalci Davida Bowieja.

Recirquel, ki združuje sodobni ples in cirkuške umetnosti, že skorajda tradicionalno predstavlja svojo najnovejšo produkcijo na festivalu Müpa Budapest na Madžarskem. Paradisum v koreografiji in režiji Benceja Vágija pripoveduje mit o ponovnem rojstvu po tišini uničenega sveta v jeziku cirque danse, ki je postal zaščitni znak ansambla.

Literarni festival Margó, na katerem se bodo predstavile madžarske in mednarodne osebnosti sodobne književnosti, bo ponovno potekal v okviru festivala Liszt, kjer bodo poleg predstavitev knjig, razprav in srečanj pisateljev z bralci obiskovalci lahko uživali v koncertih Anima Sound System, Miklós H. Vecsei in QJÚB ter László Kollár-Klemencz. V tradiciji „festivala v festivalu“ bo tudi celodnevna družinska kavalkarada PONT Festival, ki poteka na Muzejskem vrtu, letos mladim in starim predstavila turško kulturo.

Tudi ljubitelji umetnosti bodo lahko izbirali med bogato ponudbo razstav: poleg Madžarske narodne galerije in Muzeja Ludwig bo v času festivala Liszt odprl svoja vrata tudi najpomembnejši mednarodni sejem sodobne umetnosti v srednji in vzhodni Evropi ter največja umetniška razstava na Madžarskem, Art Market Budapest.