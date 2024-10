Karibski bistro na ulici Bartók Béla út se z novim menijem vtihotapi v srca prebivalcev prestolnice

Letošnjo pomlad je bil lokal Bartók Béla út obogaten s prav posebnim lokalom, ki bo gurmane popeljal vse do Nikaragve. Po spomladanski otvoritvi je Nikaragva, dežela edinstvenih okusov in elegantnega okolja, zdaj odprla novo poglavje.

Bartók Béla út je že od nekdaj vroča točka budimpeštanske gastronomske scene, to pomlad pa je svoj pečat pustil nov igralec: Nicaragua Budapest. Kavarna je hitro zaslovela, saj so jo hitro odkrili ljubitelji specialnih kav in kakovostnih jedi za pozno kosilo.

Avtentični srednjeameriški okusi

Nicaragua Budapest ni postala le kavarna, temveč tudi bistro, ki ponuja pravo kulinarično doživetje s srednjeameriškimi, karibsko navdihnjenimi večeri. S tem novim konceptom ne navdušujejo le ljubiteljev dnevnih brunchev, temveč ponujajo tudi posebno doživetje za večerno publiko.

Med jesenskimi novostmi je tudi povsem nova bistro kuhinja, ki v Budimpešto prinaša pristne srednjeameriške okuse.

Jedilnik je kratek, a vznemirljiv, z jedmi, kot so ceviche, tipična srednje- in južnoameriška solata z rakovico, solata z mangom in čilijem s kozjim sirom, nikaragovski burritos in nikaragovski lecsó, vse z izrazito lokalnim okusom.

Eksotično vzdušje v koktajlih

Vendar pa ni samo hrana tista, zaradi katere so večeri posebni. Barski del restavracije Nicaragua Budapest je spremenjen v vrt koktajlov s široko izbiro eksotičnih koktajlov, long drinkov in brezalkoholnih mokktajlov.

Na jedilniku koktajlov so seveda nikaragovske sestavine, kot so rum in tropsko sadje, zato vsaka pijača goste popelje na potovanje v Srednjo Ameriko.

Nicaragua Budimpešta se to jesen ni le prenovila, temveč tudi razširila: po brunchu in kavi nikaragujski večeri zdaj osvajajo tudi Bartókovo četrt.

Notranjost je barvita, prijetna in hkrati elegantna, kar se popolnoma ujema z južnoameriškim slogom bistroja. Vsakdo, ki pride sem na večerni koktajl ali večerjo, bo zagotovo doživel edinstveno in pristno izkušnjo.