6 odličnih jesenskih razstav v Budimpešti in okolici za oktober 2024

Na hladen in deževen jesenski dan ni nič boljšega kot obisk zanimive razstave. Oktobra in novembra vas po vsej Budimpešti čakajo številne zanimive razstave, od nove razstave v Munkácsyju do odprtja povsem novega umetniškega prostora v mestu.

Keep Smiling // POP&ROLL Art Gallery (do 10. novembra 2024)

POP&ROLL Art Gallery, povsem nov umetniški prostor v središču mesta, bo to jesen v središču mesta, minuto od trga Vörösmarty na ulici Dorottya 6, od srede do nedelje med 11. in 18. uro gostil razstavo sodobnih umetniških del, ki bo za javnost brezplačna. Razstava se osredotoča na emodži, ki ga vsi poznajo in uporabljajo, nasmejani rumeni obraz, katerega najbolj znana različica izvira iz leta 1963. Oblikoval jo je grafični oblikovalec Harvey R. Ball za podjetje State Mutual Life Assurance s sedežem v Worcestru, ki je iskalo vesel način za dvig morale. Na tej razstavi sedem sodobnih umetnikov deli svoja občutja in razmišljanja o tej temi.

Pokopane in uresničene sanje – Spominska razstava Emila Eőryja // Galerija Érdi (27. september 2024 – 11. januar 2025)

Spominska razstava galerije Érdi, ki je javnosti na voljo brezplačno, predstavlja zadnja dela bogatega opusa Emila Eőryja. Na razstavi so predstavljeni kipi in slike vsestranskega umetnika, ki je bil doma v različnih žanrih in tesno povezan z mestom Érd, domačini pa ga poznajo kot avtorja mestnega grba in skulptur, ki so oblikovale podobo mestnih javnih prostorov. Razstavo spremlja vrsta dejavnosti za otroke in odrasle.

Pikseli in folklora // Hiša tradicij (10. oktober – 18. december 2024)

Madžarska ljudska umetnost in fotografija v 21. stoletju je naslov nove občasne razstave, ki se to jesen odpira v Hiši tradicij. Kako se današnji fotografi trudijo vizualno ujeti ljudsko izročilo na madžarskem podeželju? Ali obstaja še ohranjena fotografska tradicija ali pa se današnji umetniki vsega lotevajo drugače? Fotografije pričajo o obstoju ljudske umetnosti, o tem, da lahko tradicija živi tudi v 21. stoletju. Nepozabne podobe dveh ducatov fotografov bodo na ogled v Hiši tradicij od 10. oktobra do 18. decembra 2024 v času uradnih ur.

Claude Monet – potopljivo doživetje // dvorana BOK (17. oktober 2024 – 2. marec 2025)

V Budimpešto prihaja izjemno uspešna predstava Claude Monet – The Immersive Experience, potopitvena izkušnja enega največjih impresionističnih slikarjev. Razstava, ki oživlja Monetova slavna dela, s 360-stopinjsko projekcijo, interaktivnimi instalacijami in virtualno resničnostjo obiskovalce potopi v čarobni svet njegovih slik. Kavalkarada barv in luči bo na razstavi oživila Monetova najslavnejša dela ter doživetje umetnosti dvignila na novo raven. Idealno za ljubitelje umetnosti, družine in vse, ki želijo odkriti Monetovo edinstveno vizijo.

Zbirka Frida Kahlo // Hiša Mai Manó (18. oktober 2024 – 12. januar 2025)

Odkrijte bolj intimno plat življenja in ustvarjalnega sveta ikonične mehiške slikarke na novi začasni razstavi v hiši Mai Manó! Razstava, ki potuje po svetu, predstavlja še nikoli objavljene fotografije, ki vam omogočajo vpogled v zakulisje zasebnega in umetniškega življenja Fride Kahlo. Prek fotografij bomo spoznali umetničine odnose, njeno trpljenje, boje in vire navdiha, ki so oblikovali njen edinstven slog. Razstava postavlja Frido Kahlo v središče pozornosti ne le kot slikarko, temveč tudi kot osebo, ki je svoje življenje in delo napolnila z globokimi čustvi in strastjo.

Munkácsy. Zgodba o svetovnem uspehu // Muzej lepih umetnosti (27. november 2024 – 30. marec 2025)

Javnost si bo lahko ogledala tudi manj znana, redko ali nikoli videna dela Mihályja Munkácsyja na veliki razstavi v Muzeju lepih umetnosti, ki bo odprta ob 180. obletnici slikarjevega rojstva in 125. obletnici njegove smrti. Poleg del iz muzejske zbirke bodo na razstavi na ogled tudi mojstrovine, izposojene iz zasebnih zbirk in tujine, s katerimi bodo poskušali osvetliti družbene in kulturne dejavnike ter vplive, ki so v 70. in 80. letih 19. stoletja vplivali na umetnikovo kariero in uspeh ter pomembno prispevali k njegovi slavi in razvoju Munkácsyjevega kulta, ki je neprekinjeno trajal vse do danes.