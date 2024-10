10+1 svetlobnih razstav in bleščečih dogodkov v Budimpešti jeseni 2024

V prestolnici se druga za drugo odpirajo najzanimivejše notranje in zunanje razstave, ki budimpeški javnosti prinašajo edinstvene svetlobne instalacije. V našem izboru vam predstavljamo budimpeštanske svetlobno usmerjene programe in razstave, ki jih morate obiskati v tej jesenski sezoni!

Light Art Museum

Najnovejša razstava muzeja Light Art Museum, Fantomski vid – mednarodni izbor globokih tokov zaznavanja, je že odprta. Na razstavi so predstavljena dela več kot 35 umetnikov, in sicer z umetniškimi deli, interaktivnimi instalacijami in nenehno spreminjajočimi se projekcijami, ki uporabljajo najnovejše dosežke znanosti in tehnologije. Izjemen vizualni svet ponuja vpogled v vzorce možganskega valovanja, sanje, ki jih vizualizira umetna inteligenca, skrita komunikacijska omrežja v naravi, razkriva pa tudi plasti naše resničnosti, ki presegajo meje vsakdanjega zaznavanja. Obeta se odličen jesenski termin, ne zamudite ga!

1054 Budimpešta, Hold utca 13.

Lumina Park

Svet luči na plaži Palatinus je zaradi svetlobne instalacije Lumina Park hitro postal priljubljena atrakcija, ta čudoviti spektakel pa se bo vrnil od 18. oktobra. Letošnja tema je filmski festival pravljic, na katerem bodo predstavljeni znani liki, junaki in zgodbe iz filmov in knjig. Svetlobne instalacije v bazenih bo do 2. marca 2025 popestrila priljubljena filmska glasba.

1003 Budimpešta, Soó Rezső sétány 1.

Cinema Mystica

Prva delujoča ekipa digitalne umetnosti na Madžarskem osupne obiskovalce na kultnem prizorišču, na dvorišču Párisi. Galerija novih medijev je čutno potovanje skozi 26 edinstvenih digitalnih del na kultni lokaciji Budimpešte. Na stalni razstavi je na 1 200 kvadratnih metrih digitalnih umetniških del v 10 sobah, nenehno spreminjajočih se projiciranih prostorih, 3D natisnjenih skulpturah, interaktivnih doživetjih in kratkih filmih. Cilj Cinema Mystica je vsakih šest mesecev ustvariti novo razstavo, zato se je vedno vredno vrniti!

1052 Budimpešta, Ferenciek tere 10.

Garden of Lights

Lanskoletna razstava z več kot 500 000 lučmi LED, barvitimi instalacijami in zvočnimi učinki je obiskovalce popeljala na čarobno potovanje skozi pravljico o Alici v čudežni deželi. Letos je zelo uspešna razstava prišla vse do Poljske in obiskovalce popeljala v popolnoma nov svet, kjer lahko za nekaj ur pozabijo na resničnost. Tokrat lahko spoznamo Šmurfe iz Aprajafalve, ki oživljajo like iz legendarne pravljice: Papa, Hami, Tréfi, Smurfette ter celo Kokos in Siamamia. Eno je gotovo: čaka vas odlična priložnost za fotografiranje in nepozabno doživetje! Razstava se bo odprla 18. oktobra in bo na ogled predvidoma do 2. marca. Za najnovejše informacije spremljajte stran Garden of Lights na Facebooku!

1083 Budimpešta, Illés utca 25.

Claude Monet – The Immersive Experience

17. oktobra bo vrata odprla najnovejša potopitvena razstava v Budimpešti, kjer bo iz Monetovih čarobnih del zgrajen celoten virtualni svet. Najbolj znana dela impresionističnega slikarstva bodo oživela v športni dvorani BOK, kjer bo vsak kvadratni centimeter preplavljen s svetlobo in barvami, obiskovalci pa bodo popolnoma obkroženi. Z digitalnimi in zvočnimi elementi se boste lahko še bolj potopili v čarobno domišljijo Clauda Moneta, ki jo je večkrat prenesel na platno, manjši razstavni prostor pa vam bo pripovedoval o umetnikovem življenju, njegovih muzah, trpljenju in uspehih. Vstopite v spektakularno razstavo na 2.000 m2 z osupljivimi svetlobnimi in zvočnimi učinki, ki dela najvplivnejše osebnosti impresionizma projicirajo na vse razpoložljive površine.

1146 Budimpešta, Dózsa György út 1 (vrata VII/a)

Van Goghova stalna razstava

Še do 23. decembra lahko postanete del stalno spreminjajoče se razstave, ki jo je navdihnil še en svetovno znani slikar, Van Gogh. Ob vstopu vas čaka resnično spektakularno 360° video, svetlobno in glasbeno doživetje, ki vam bo omogočilo, da se potopite v vzdušje znamenitih slik. Projektorji visoke ločljivosti, veliko platno in ambientalni zvočni učinki vas bodo popeljali na potovanje v Van Goghov čudoviti svet ter razkrili edinstvene podrobnosti in slikarske tehnike njegovih najslavnejših del, umetnikova umetnost pa se bo razkrila v najmanjših podrobnostih in z najbolj nepričakovanih zornih kotov.

1052 Budimpešta, Piarista köz 1.

IKONO Budimpešta

Po mednarodnih uspehih je galerija doživetij IKONO odprla svoja vrata na najbolj znani ulici v Budimpešti. Vedno spreminjajoča se razstava obiskovalce popelje v 10 osupljivih domišljijskih svetov, začenši z nepozabnim potovanjem v „svetlikajočo se džunglo“, ki mu sledi instalacija Kimberly Leahey z UV-barvami, ki vas popelje v čarobni svet morij, in svetlobna slika, navdihnjena s slikarskimi poskusi Pabla Picassa, kjer lahko ustvarite svojo lastno. V kraljestvu svetlobe in senc se lahko sprehodite po nadrealističnem prostoru brezčasne sobe neskončnih svetilk, nato vstopite v labirint, ki ga je ustvarila Heather Bellino in združuje analogno in digitalno umetnost, na koncu pa se nostalgično prepustite retro igralnici.

1052 Budimpešta, Váci utca 27.

Lands of Dome

Serija avdiovizualnih programov Hiše madžarske glasbe nagovarja več čutov hkrati. Prizorišče z imenom Hangdome ima edinstveno značilnost: kupola je hkrati projekcijsko platno, obdano s profesionalnim zvočnim sistemom. Tridimenzionalne projekcije z različnimi temami spremlja raznolika glasba, zato je sedenje na vrečkah za fižol resnično edinstveno doživetje. 25-minutne projekcije vključujejo monumentalne slike Csontváryja, Boscha in Renoirja ter budimpeštanske znamenitosti, za mlajše otroke pa je obvezen ogled projekcije Swinging Eyes. A to še ni vse, kliknite TUKAJ in izveste več!

1146 Budimpešta, Olof Palme sétány 3.

Projekcija filma Everlasting v hiši Unicum

Program centra za obiskovalce hiše Unicum se to jesen širi z osupljivo 270-stopinjsko filmsko projekcijo, ki se nenehno spreminja. Dvajsetminutni večjezični film pripoveduje več kot 200-letno zgodbo družine Zwack, vključno s pustolovsko zgodovino recepta Unicum. Po poglobljeni projekciji se lahko obiskovalci udeležijo vodenega ogleda kleti, kjer se seznanijo s postopkom izdelave Unicuma in okusijo različne okuse Unicuma neposredno iz sodov.

1095 Budimpešta, Dandár utca 1.

Slikanje s svetlobo pri McDonald’su na trgu Nyugati

Ob petkih in sobotah zvečer se eden od obveznih nočnih lokalov v Budimpešti, nedavno ponovno odprt McDonald’s ob železniški postaji Nyugati, spremeni v pravo prizorišče zabave. V petek in soboto, od 22. do 4. ure zjutraj, goste na poti na zabavo v McDonald’s na trgu Nyugati ali z nje čakajo posebni svetlobni šovi in nastopi DJ-jev v živo. Zaradi svetlobnega šova, projiciranega na stropno štukaturo zgodovinske stavbe, bo cheeseburger zdrsnil še bolje. Vsakih štirinajst dni se bo disk džokerjem v lokalu, ki je označen kot najlepši McDonald’s na svetu, pridružil pevec ali instrumentalni glasbenik. Serija zabav v Meki bo trajala do konca leta.

1062 Budimpešta, Teréz körút 55.

+1 predstava z droni na Kipu svobode (11. oktober 2024)

Obzorje Budimpešte sestavljajo številne simbolične stavbe in kipi, kot so stavba parlamenta, grad Vajdahunyad ali ansambel Buda Castle. Toda ena od teh znamenitosti, kip svobode na hribu Gellért, je od julija zakrita in jo je mogoče videti le med ograjami. Zdaj pa podjetje Yettel pripravlja nekaj velikega: za kratek čas bo kip osvobodilo v vznemirljivem spektaklu z droni. Ena najbolj ekstremnih predstav z droni v prestolnici bo 11. oktobra ob 19.30. Najboljši kraj za ogled je trg Fővám, kjer boste lahko ob glasbeni spremljavi uživali v spektakularnem nebesnem pojavu. V primeru slabega vremena bo dogodek potekal 13. oktobra.