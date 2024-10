Jesenski boot list: 7 razburljivih zabav v Budimpešti in okolici, ki bodo popestrile jesenske dni

V Budimpešti imamo toliko odličnih priložnosti za uživanje v jesenskih dneh. Za to vam zdaj ponujamo tako notranje kot zunanje programe, označite vse!

Posebne zgradbe: Mesec arhitekture Imagine (čez oktober)

Imagine letos že petič pozdravlja radovedneže arhitekturnih posebnosti v oktobru. V okviru kampanje Mesec arhitekture se v Budimpešti in Pécsu ob omejenih priložnostih odvijajo nenavadni mestni sprehodi in ogledi zgradb. Leta 2024 si lahko zainteresirana javnost na primer ogleda palačo na ulici Andrássy, dvorano za sabljanje, ki je postala sinagoga, ali celo knjižnico iz baročnega obdobja! Med oktobrsko kampanjo se bodo turneje začele več kot 40-krat v 11 novih temah. Prijave ter podrobni opisi in datumi programov so na voljo na imagine.hu.

Kraljestvo buč: sejem buč za noč čarovnic (12.–13. oktober 2024)

Pripravite se na nepozabno noč čarovnic, kjer bo kraljestvo buč dobilo nov pomen! 12. in 13. oktobra vas bodo v Pázmándu, na prireditvenem prostoru Kertek Alja, pričakali v čarobnem sijaju in super programih. Kaj lahko pričakujete: na stotine čudovitih buč za noč čarovnic v različnih barvah in velikostih, ki jih lahko kupite, tovornjak s hrano z okusnimi prigrizki in toplimi napitki, ogrevan šotor z mehurčki in iglu s pikniki, ki ga je mogoče rezervirati, napihljivi grad, poslikavo obraza, izrezovanje buč, pa tudi družabne igre velikanke, kozolec, razvojne igre in nekaj presenečenj.

2476 Pázmánd, Széchenyi utca 19. | Facebook dogodek

Dobrodošli v Aprajafalva: Garden of Lights (18. oktober – 2. marec 2024)

Botanični vrt ELTE bo od 18. oktobra do 2. marca znova preplavljen s svetlobo, saj se vanj ponovno seli po vsej Evropi izjemno priljubljena multimedijska razstava in svetlobni šov Garden of Lights. Tokrat lahko srečamo palčke Aprajafalva, ki oživijo like iz legendarne pravljice: Papa Škrat, Ham, Tréfi, Škrat in celo Hokuszpók in Ssiamiaút. Nekaj je gotovo: čakajo vas odlične foto točke in nepozabna doživetja! Če nam prisluhnete, se splača priti po mraku, saj takrat razstava, lebdeča v soju, doseže svoj končni sijaj.

1083 Budimpešta, Illés utca 25. | Spletna stran

Nintendo v živo: Pixity

Vstopite v čarobni svet Pixity, kjer se srečata igra in inovacija, da vam prineseta neprimerljivo izkušnjo. So prvi v Budimpešti, kjer lahko odkrijete to edinstveno oblikovano igro skakanja na LED preprogah, ki dvigne zabavo na povsem novo raven za vse starosti. Trenutno imajo na voljo 3 igralnice, kjer se lahko igrate skupaj ali tekmujete med seboj, imajo pa celo možnost organizirati team buildinge ali poslovne dogodke. Čakajo vas vse leto!

1139 Budimpešta, Lomb utca 27.

Skriti zaklad: Skrivni muzej Mika Tivadarja

Če vas zanima prvi skrivni muzej pri nas, potem poiščite hotel Mika, kjer lahko po skritih kletnih stopnicah za koktajl bar. V skrivnem muzeju lahko spoznate ne le zgodovino stavbe, ki jo je zgradil Mika Tivadar in trenutno deluje kot hotel, ampak tudi fascinantno preteklost hiš, ki se nahajajo v radiju 140 metrov od razstavnega prostora. Odkrijete lahko najbolj znan evropski nočni klub Blue Cat in ugotovite, kakšna je povezava med Sylvestrom Stallonom in Arnoldom Schwarzeneggerjem ter hišo na ulici Kazinczy.

1075 Budimpešta, ulica Kazinczy 47.

Jesenski sprehod po naravi: japonski vrt Zugló

V impresiven japonski vrt Zugló se je vredno vrniti tudi jeseni skozi vse leto, saj vsakokrat pripravi presenečenja. Enega prvih japonskih vrtov pri nas je leta 1928 zasnoval in zgradil Márton Varga, istoimenski vrtnar in učitelj vrtnarske in geodetske tehnične visoke šole. Nekaj let pozneje sta park, ki spominja na vrtove daljnovzhodnih palač, obiskala tudi člana japonske cesarske družine, princ Takamatsu s soprogo, ki jima je bil tako všeč, da sta na koncu kar nekaj rastlin podarila Japonski vrt v Zuglu. Odrasli lahko kupijo vstopnico za 1000 HUF, otroci pa za 600 HUF za to odlično doživetje.

1149 Budimpešta, Kövér Lajos utca 1.

Beyond the Operencia: Projekcija filma Shrek 2 s simfonično glasbo v živo (29. november 2024)

Ob 20. obletnici izida Shreka 2 madžarske oboževalce razveseljujejo z zares posebnim programom. Filmska projekcija ob spremljavi simfonične glasbe bo prvič v Evropi, 29. novembra v Areni Papp László. Shrek 2 je najuspešnejši film v seriji priljubljenih animiranih filmov, ki med drugim predstavlja pevske talente Mika Myersa, Cameron Diaz, Eddieja Murphyja in Antonia Banderasa ter čarobno orkestrsko partituro priznanega skladatelja Harryja Gregsona-Williamsa. Film bo predvajan z madžarsko sinhronizacijo in angleškimi podnapisi, vstopnice pa so še na voljo!