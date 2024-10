Štiri dni v oktobru na drsališču Városliget Art je vse v znamenju piva

Pri nas priljubljena pivska zabava OktoBeerFest se bo med 10. in 13. oktobrom preselila v Városliget, kjer poleg velikih koncertov pričakujete pivsko in gastronomsko ponudbo, ki navdušuje oči in brbončice, ogromne pivske šotore in ulica bavarske hrane.

Sredi oktobra lahko doživite neponovljivo vzdušje svetovno znanih bavarskih festivalov piva na drsališču Városliget Art Ice Rink, kjer linija craft piva in trg z ulično hrano poskrbita, da nihče ne ostane lačen ali žejen, zabavno vzdušje pa zagotavljajo povabljeni zvezdniški izvajalci.

V štirih dneh bodo na odru med drugim nastopili Magna Cum Laude, György Korda in Klári Balázs ter Miklós Fenyő, za zaključno zabavo pa bo poskrbel TNT.

Ljubitelji nemške kulinarike lahko uživate v raznolikih okusih bavarskega gastropuba, vstopnico pa kupite tudi tisti, ki ne boste žrtvovali le piva na oltar zabave, saj žganja in vina ne bo manjkalo.

Organizatorji seveda niso pozabili niti na družinske člane, saj poleg lunaparka na kraju samem najmlajše ves vikend čakajo otroški programi in aktivnosti za otroke, v soboto pa bodo po zaslugi Ansambla Alma tudi otroški koncert.