Odkrijte zaklade vzhodnega dela države na kolesarski poti leta 2024

Začnite letošnjo jesensko kolesarsko sezono z zmagovalko naziva Kolesarska pot leta, kolesarsko potjo Tour of Bereg, in odkrijte vzhodni konec naše države! (x)

50-kilometrska kolesarska vožnja po divjini velja za lahko in jo lahko prevozite v približno 2,5 urah. Z začetkom v kraju Gergelyiugornya vas bo pot vodila po regijah Zgornja Tisa in Nyírség z različnimi čudovitimi znamenitostmi in divjimi živalmi.

Prve znamenitosti na poti

Prva znamenitost, pri kateri se ustavite, je reformirana cerkev v Tákosi, ki je mednarodno znana in jo pogosto imenujejo bosonoga Notre Dame. Zakaj, boste razumeli takoj, ko boste vstopili skozi vrata te stavbe z edinstvenimi arhitekturnimi elementi.

Naš naslednji postanek je še ena stavba s skodlasto streho, reformirana cerkev Csaroda iz 14. stoletja, znana tudi kot cerkev nasmejanih svetnikov, ki se dviga iz poplavne ravnice potoka Csaroda. Je ena najbolj znanih srednjeveških cerkva na Madžarskem in velja za popoln primer Árpádovih cerkva. Impresivne cerkve, zgrajene v srednjem veku, najdete tudi v mestih Tarpa in Márokpapi.

Odkrijte Tarpo na dveh kolesih

Med krajema Beregsurány in Tarpa lahko odkrijete 154 metrov visok Nagyhegy, porušen vulkan v notranjekarpatskem vulkanskem pasu, poln vinogradov in eno najvišjih točk v Veliki ravnini. Na gori so do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bila razglašena za naravni rezervat, pridobivali kamenje.

V Tarpi se nahaja tudi edini sušilni mlin v Severnem Podonavju, ki je še vedno na svoji prvotni lokaciji in je bil v uporabi do leta 1929. V tridesetih letih 20. stoletja so ga obnovili in ga uporabljali za potrebe skupnosti in skladiščenja. Leta 1981 je bila končana obnova tega edinstvenega industrijskega spomenika, ki je od takrat postal priljubljena turistična destinacija.

Druge znamenitosti na tem območju

Ob kolesarski poti lahko odkrijete še druge zanimive znamenitosti, kot je reformirana cerkev Márokpapi, ki stoji med krajema Csaroda in Tarpa in ohranja slog iz obdobja Árpád. Poleti so odprte plaže zgornje Tise prijetno razgibavanje za kolesarje, preostali del leta pa muzej Bereg, ki je odprt od leta 1963, ponuja zanimiv vpogled v ljudsko kulturo in zgodovino regije. Muzej se nahaja v gradu Tomcsányi, ki je eden najlepših baročnih spomenikov v regiji Zgornja Tisa.

Več informacij in datoteko z zemljevidom, ki jo lahko prenesete, najdete na spletni strani Aktív Kalandor.