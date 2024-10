Biser okrožja Nógrád smo našli v neokrnjeni vasi ob vznožju gorovja Cserhát

40 minut vožnje iz glavnega mesta, ob vznožju gorovja Cserhát, smo naleteli na biser okrožja Nógrád, očarljivo vasico Nőtincs. To mirno naselje uvrstite na svoj seznam in odkrijte njegove čudovite znamenitosti!

Jezero Szent István

Morda je na prvi pogled videti naravno, vendar je bilo 40 hektarjev veliko jezero umetno ustvarjeno z nabrekanjem potoka Lókos. Jezero, znano tudi kot jezero Nőtincsi, so prvotno uporabljali kot rezervoar za nadzor poplav in požar, pozneje pa so ga napolnili z ribami. Zaradi svoje edinstvene flore in favne je priljubljen cilj pohodnikov, ki lahko uživajo v prijetnem 3-kilometrskem sprehodu okoli gosto poraščenega in urejenega jezera, tudi s kolesom. Pohod je lahek, zato je odlična destinacija za družine, ob jezeru pa so na voljo tudi ognjišča za žar. Jezero in njegova okolica sta bila pred nekaj leti razglašena za naravni rezervat.

NemcsakPiac, Nőtincs

Letos je na obali jezera Nőtincsi, v resnično divjem okolju, svoj drugi rojstni dan praznovala kmečka in obrtna tržnica. Kmečki pridelki, kot so kmečka jajca, sveža zelenjava, konzerve, marmelade in ocvirki, pa tudi hrustljavi kruh, namazi, siri in ustekleničene tekoče dobrote, prispevajo k pravljičnemu vzdušju Nőtincsi NemcsakPiac, pozimi in poleti. Seznam je še dolg, saj številni proizvajalci in obrtniki vsako tretjo nedeljo v mesecu na tržnici, kjer so na voljo tudi osvežujoči programi za obiskovalce, prodajajo svoje odlične izdelke.

Kmetija z alpakami na otoku nikjer

Lastnika kmetije Alpaka in doživljajskega parka Seholsziget v mirni vasici ob vznožju Naszálya sta se v prijazno alpako zaljubila leta 2007 v Avstraliji. Leta 2008 sta svojemu živalskemu vrtu dodala prvi lastni primerek, prijazna narava živali pa ju je tako navdušila, da imata zdaj 11 alpak. V parku se lahko udeležite skupinskih in individualnih sprehodov z alpakami, na katerih spoznate radovedne živali, jih hranite in vodite ter se dotaknete hipoalergenih izdelkov iz mehke volne alpak. Pomembne informacije: za obisk kmetije je potrebna spletna prijava.

2610 Nőtincs, Diófa út 41.

Če so tudi vas očarale lepote Cserhata, obiščite zaklade na območju Nőtincsa. V bližini vasi se lahko v miru sprehodite okoli skrivnostnega jezera Hársas. Našli pa boste tudi družinam prijazno učno pot Gyada, kjer se lahko sprehodite čez pravi viseči most. Če se še vedno počutite pustolovsko, raziščite najlepše gorske znamenitosti.