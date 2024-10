Najboljši filmi ob koncu leta 2024 ali premiere, ki jih nestrpno pričakujemo

Zbrali smo nekaj najbolj zanimivih filmov za jesen in zimo leta 2024. Premiere, zaradi katerih morate obiskati madžarske kinematografe.

Megapolis (26. september 2024)

V filmu Megalopolis je vizija prihodnosti Novega Rima postavljena na ozadje razkošnih, visokih mestnih nebotičnikov. Napredno razmišljanje ambicioznega in vizionarskega arhitekta Cesarja Catilina je v nasprotju z zakoreninjenostjo v oblasti in pohlepnimi igricami župana Franklyna Cicera. Konflikt med njima še dodatno zaostri Cesarjevo razmerje z županovo hčerko Julijo, za katero ni na kocki le prihodnost mesta, temveč tudi njegova ljubezen in družina.

Lepattanó (26. september 2024)

Za Kálmána nogomet na gumbe ni otroška igra, temveč resen šport. Njegova ekipa se pripravlja na evropsko prvenstvo. So obsedeni, sveti norci nogometa na gumbe, titani z zlatimi prsti „nogometa na kretnje“. Imeli bi resne možnosti za uvrstitev, vendar so bili v zadnji minuti kvalifikacij iz finančnih razlogov diskvalificirani. Njihovo življenje je v krizi, saj so izgubili najdragocenejšo stvar v svojem življenju. Toda nepričakovana rešitev pride, ko milijarder na njihov račun pomotoma nakaže 100 milijonov forintov.

Joker: dvojni udarec (3. oktober 2024)

Izza rešetk izpustijo najbolj norega zapornika psihiatrične bolnišnice Arkham, Arthurja Flecka, ki pa ni sam. Spremlja ga ženska, ki tudi sama ni noben kipec ravnovesja. Temne, umazane ulice Gotham Cityja znova preplavita kaos in nasilje. In vse, kar so si želeli vsi „normalni“ ljudje v mestu: ljubezen, razumevanje in plamene. Toda njihov način ni običajen način.

Nenadna nevesta (3. oktober 2024)

Benoit vedno znova zabrede v dolgove in se vedno znova zateče po pomoč k svojim bogatim staršem. Toda zadnjič mu mati reče ne, zato je prisiljen lagati: trdi, da se bo poročil. Starša povabita mladi par na vikend počitnice v Maroko, Benoit pa je prisiljen poiskati lažno nevesto. Ker njegovo nadomestno dekle v zadnjem trenutku odstopi, najame taksista, da se na poti na letališče pretvarja, da je njegova zaročenka.

Agent (10. oktober 2024)

Se bojite, da bo vaše mesto zasedel nekdo, ki je mlajši, lepši in privlačnejši od vas? Brez skrbi, ta eliksir bo vse spremenil! V tej novi vrtoglavi telesni grozljivki Demi Moore igra starajočo se zvezdnico, ki s pomočjo nezakonitega zdravila ustvari mlajšo različico sebe – igra jo nadobudna Margaret Qualley. V filmu je močno čutiti vpliv Davida Cronenberga, očeta telesne grozljivke. Film je v Cannesu prejel nagrado za najboljši scenarij.

Očetov biser (17. oktober 2024)

Življenje Andyja Goodricha se obrne na glavo, ko njegova žena nepričakovano odide na rehabilitacijo, on pa ostane z njunima majhnima otrokoma. Andy je prepuščen pomoči vnukinji Grace, ki se je rodila iz njegovega prvega zakona. Medtem ko se trudi spoprijeti z velikimi izzivi, s katerimi se še nikoli ni soočal, Andy postane oče, za katerega Grace nikoli ni vedela, da bi lahko bil.

Venom – Zadnji krog (24. oktober 2024)

Eddie Brock je živel večinoma srečno življenje. Imel je dekle, službo, potem pa je na Zemljo prišla pošast z nenasitnim apetitom iz vesolja in ga izbrala za svojega gostitelja. Od takrat je Eddie osamljen, trpinčen in nepremagljiv. Ko se znajde v težavah, se pošast v njem pojavi in neusmiljeno požre napadalce. Pri tem pa povzroči veliko zmešnjavo. Toda morda obstajajo sovražniki, ki so za superzmogljivega Venoma prevelik zalogaj – z njegovega lastnega planeta ga najdejo njegovi vrstniki, prispejo na Zemljo in seveda ni usmiljenja.

Divji robot (24. oktober 2024)

Divji robot Rozzum 7134 (na kratko „Roz“) je kronika o robotu iz prihodnosti, ki ga iztrebi na puščavskem otoku. Zgodba o preživetju in odkrivanju se začne, ko Roz nepričakovano postane varuhinja osirotele goske, ki jo poimenuje Dory. Skupaj se trudita preživeti v surovem okolju, vendar le s pomočjo tesno povezane skupine ekscentričnih živali, ki najprej postanejo njuni prijatelji, nato pa skupaj postanejo ena velika družina.

Danes zvečer ubijamo (31. oktober 2024)

V središču te zapletene zgodbe je umor, ki zamaje vsakdanje življenje v Domu uprizoritvenih umetnosti Pirandello, kjer živijo ostareli umetniki. Zanemarjeni ostareli igralec, ki je nekoč zaslovel z vlogo, podobno Poirotovi, začne preiskovati svojo lastno brado, vendar ga čaka veliko dela.

Kaj pa Tommy? (31. oktober 2024)

Sanyi je lutkar in alkoholik. Pali je mehanik v dvigalu in alkoholik. Skupaj iščeta svojega prijatelja Tomija, ki je zamudil že več srečanj anonimnih alkoholikov. Poskušata ostati trezna, kar v državi, kjer je pitje splošno sprejeto kot vsakdanja praksa, ni lahko. Sanija sta pred petimi leti zaradi njegove odvisnosti zapustili žena in hči, od takrat je začel novo življenje in prenehal piti, medtem ko Pali potrebuje majhen impulz, da spet pije. Tommy verjetno ne potrebuje niti toliko. Prijatelja na ulicah Budimpešte tekmujeta s časom, da bi našla in rešila Totija.

Anora (7. november 2024)

Anora, mlada seksualna delavka iz Brooklyna, spozna sina oligarha in iz nenadne odločnosti se poročita. Ko novica doseže Rusijo, je pravljica ogrožena, saj se starša odpravita v New York, da bi poroko razveljavila.

Gladiator II (14. november 2024)

Potem ko njegov dom zavzamejo tiranski cesarji, ki zdaj vladajo Rimu, je Lucij prisiljen vstopiti v Kolosej in se mora obrniti v svojo preteklost, da bi našel moč za povrnitev slave Rima njegovemu ljudstvu.

Šel sem na tek (21. november 2024)

Vera z možem izpolni seznam vedrih stvari. Ko njen mož nepričakovano umre, ji ostane le še en izziv. Odloči se, da bo uresničila svojo zadnjo željo in s hčerkama v štafeti pretekla maraton. Majhna težava je v tem, da nobena od njiju ni ne fizično ne psihično pripravljena na tek.

Vaiana 2. (28. november 2024)

Po nepričakovanem klicu svojih prednikov raziskovalcev Vaiana vodi svojo posadko na veliko potovanje, z njo pa gre seveda tudi Maui. Pot jih bo vodila v oddaljene predele Oceanije, po davno izgubljenih vodah, kjer se bodo podali na pustolovščine, o katerih Vaiana ni niti sanjala.

Ježek Sonic 3 (26. december 2024)

Ježek Sonic se ta božič vrača na velika platna s svojo najbolj razburljivo pustolovščino doslej. Sonic, Knuckles in Tails se združijo proti novemu nevarnemu nasprotniku, Shadowu, skrivnostnemu zlobnežu z močmi, s katerimi se nihče od njih še ni soočil. Ker so sposobnosti ekipe Sonic za spopad s tem izzivom daleč nad njihovimi zmožnostmi, morajo najti nepričakovanega zaveznika, da bi ustavili Shadowa in zaščitili planet.

Čas za ljubezen (26. december 2024)

Vse skupaj je posledica nekaj naključij. Vse življenje. Srečanja, ljubezni, sreče in tragedije. Almut in Tobias se srečata po naključju – vendar dobesedno. Ona ga povozi in med čakanjem na hodniku urgentne kirurgije imata čas za pogovor. Pogovor se sprevrže v tekaško avanturo, avantura pa v življenjsko ljubezen. Slavni kuharski mojster in fant, ki išče svoje mesto v svetu, se vseli skupaj in ostane skupaj. Imata otroka… toda sreča nikoli ne traja večno – in čaka ju nekaj velikih tragedij. Sledita poti, ki jo omejujejo le strogi zakoni časa. Naučiti se morata, da je vsak trenutek trenutek, ne glede na to, ali sprejemata drzne ali previdne odločitve.