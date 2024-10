Jesenske knjižne novice: 9 odličnih knjig za jesenske dni

V zadnjem času je izšlo nekaj odličnih novih knjig, zato si izberite naslednje branje, da vam jesensko umirjanje ne bo dolgočasno.

Szabolcs Kordos: Najnovejše skrivnosti mesta

Budimpešta je še bolj razburljiva, kot si morda mislite. Vsak vogal ulice skriva skrivnosti in zanimivosti, le vedeti moramo, na kaj moramo biti pozorni. Szabolcs Kordos vas v tretjem, a samostojnem zvezku serije uspešnic kot prijazen in dobro obveščen prijatelj znova popelje sem ter tja v stavbo in vam postavi najboljše uvodno vprašanje vsake pravljice: „Ali ste vedeli?“ Z njegovo pomočjo pokukamo v vilo najpomembnejše primadone v državi, edino „zasebno“ stanovanje v življenju Endreja Adyja in gnezdo na Mór körút v Jókai, kjer je s svojo pet desetletij mlajšo ženo preživel zadnja leta. Spoznamo tragično življenje maničnega zbiratelja umetnin. Zidovi hotela Nemzeti nas bodo seznanili s škandaloznim ljubezenskim življenjem Jancsija Rigója, apartmaji hotela Corinthia pa s škandaloznim ljubezenskim življenjem Gyule Krúdyja. Sobe palače Károlyi nam pripovedujejo nenavadne zgodbe o romantiki, politiki in bogastvu. Knjigo Najnovejše skrivnosti mesta lahko berete po poglavjih ali pa jo prelistate v celoti. Od bralčeve želje po znanju je odvisno. (Založba 21. stoletja)

Knjiga s kvizom Génius

K Knjiga s kvizom Génius ponuja 4.000 zanimivih vprašanj in odgovorov, s katerimi lahko vsakdo v udobju svojega doma doživi vznemirljivo igro, preveri svoje znanje ali se pomeri v kvizu z družino in prijatelji ter se ob tem nauči novih informacij in znanja. Ena najuspešnejših produkcij v zgodovini televizije ATV je oddaja, v kateri pametni ljudje odgovarjajo na vprašanja kviza Gáborja Gundela Takácsa. Genius, ki so ga ustvarili madžarski strokovnjaki, je povrnil upanje, da je neprekinjen razvoj pismenosti in znanja lahko koristen in uspešen tudi danes.

(Založba 21. stoletja)

Jo Nesbo: Krvna vez

Carl in Roy Opgard sta uspešna človeka, tako uspešna, kot je le mogoče biti v gorski vasici, kot je Os. Carl vodi svoj zdraviliški hotel, Roy pa bencinsko črpalko in želi zgraditi zabaviščni park s toboganom. Ker pa se na tem območju vse bolj približuje dolgo načrtovani veliki cestni projekt, ki bi odpravil donosni tranzitni promet v Osu, morata brata nekaj storiti, tudi če si morata umazati roke. Ves čas se okrožnemu komisarju Kurtu Olsenu utrne upanje, da mu bo morda končno uspelo dokazati, da imata brata Opgard na vesti več umorov, ki sta jih zagrešila pred leti. Toda kmalu postane jasno, da se serija umorov ni ustavila v preteklosti. (Založba Animus Central)

Ann Rule: Ted Bundy – Neznanec poleg mene

Ann Rule, avtorica uspešnic New York Timesa, je dolga leta sodelovala in si dopisovala s Tedom Bundyjem, pozneje obsojenim serijskim morilcem, in ga poznala tako od blizu kot morda nihče drug na svetu. Prvič prebrana v angleščini je prava klasika žanra resničnih zločinov! Leta 1971 je Ann Rule, mlada mati in pisateljica kriminalk, na urgentni liniji krizne klinike v Seattlu spoznala očarljivega in nadarjenega kolega, s katerim sta se med njenimi nočnimi izmenami veliko pogovarjala in postala prijatelja. Mladeniču je bilo ime Ted Bundy. Življenje ju je kmalu zaneslo v različne smeri, vendar sta v naslednjih letih ostala v stikih, tudi ko je bil Bundy pozneje zaprt zaradi suma umora. (Založba Animus Central)

Yuval Noah Harari: Nexus

Danes poteka največja informacijska revolucija v zgodovini človeštva. Če želimo razumeti, česa smo del, moramo najprej razumeti, kako smo prišli sem. Svojo vrsto smo poimenovali Homo sapiens, modri človek – toda če smo tako modri, zakaj se uničujemo? Kako smo prišli na rob ekološkega in tehnološkega samomora? Moč človeštva je v njegovi sposobnosti globalnega sodelovanja. Toda zapletena mreža sodelovanja se najlažje ustvari in vzdržuje z množičnim širjenjem izmišljotin, fantazij in laži. V 21. stoletju lahko umetna inteligenca postane središče novega omrežja laži in prihodnjim generacijam prepreči, da bi sploh poskušale razkriti njene laži in izmišljotine. Toda zgodovina ni vnaprej določena in razvoj tehnologije je odvisen od nas: če bomo informirani in se pravilno odločali, se lahko izognemo najslabšim posledicam. Če prihodnosti ne moremo spremeniti, kakšen smisel ima govoriti o njej? (Založba Animus Central)

Kristina Lüding: Greta Garbo – Osamljena boginja

Občutljiv portret legende filmske zgodovine, ki si je s svojim edinstvenim šarmom in skrivnostno osebnostjo okoli prsta ovila ves svet. Petnajstletna Greta Gustafsson se po očetovi smrti zaposli v trgovini s klobuki v Stockholmu, hkrati pa sanja, da bo svoj poklic našla na odru. Ko jo lastnik trgovine prosi, naj nastopi v oglasu, se sramežljivo in nekoliko plaho dekle odloči vpisati na Kraljevo akademijo dramskih umetnosti. Njenim napornim pripravam sledi uspešen sprejem in Greta kmalu dobi svojo prvo glavno vlogo pri priznanem švedskem režiserju, ki ga očarata dekletova edinstvena karizma in globok glas. Čez nekaj let se igralka, zdaj znana kot Greta Garbo in priljubljena po vsej Evropi, znajde na ladji, ki pluje v Hollywood. (Založba Animus Central)

Dorka Herner: Neuspešne terapije

V knjigi Neuspešne terapije sem se pogovarjala z znanimi in spoštovanimi strokovnjaki in kolegi s področja pomoči o primerih, za katere menijo, da so bili neuspešni. Moj cilj je bil zaobiti, kaj za koga šteje za neuspeh in kako se z njim spopasti, ga uporabiti, se iz njega učiti in na njem rasti. Od daleč, neznani, se lahko zdimo nezmotljivi in zato celo nedosegljivi, zato sem se s tem zvezkom želel pobliže pokazati z orodjem samospoznavanja, z zgodbami o naših težavah, dilemah in o tem, da tudi nam ne uspe. Tako dobimo vpogled v nekaj zelo zanimivih primerov in situacij, ki nam bodo omogočili še boljši vpogled in razumevanje delovanja odnosov pomoči. (Založba Animus Central)

Géza Rehák: Rdeča riviera – Blatno jezero v času Kádárja

„Nekem a Balaton a Riviéra” – pesem se je pela v šestdesetih letih, in to ne po naključju, saj si je Kádárjev režim ves čas prizadeval dokazati, da Blatno jezero pripada vsem.

Izkušnje in spomini na to obdobje so še vedno odločilni element naše kolektivne podobe madžarskega morja in kljub nedavnim spremembam in minevanju časa podoba regije še vedno odraža družbeno-politično realnost obstoječega socializma. To je bilo obdobje, ko se je spoznalo, da je turizem ali turizem, kot so ga takrat imenovali, prava zakladnica, ki ne privablja le domačih turistov, temveč tudi tuje in celo zahodne turiste. V knjigi so predstavljene razvojne ideje socialistične države, ozadje odločitev, ki so dolgoročno vplivale na usodo območja, in glavni akterji razvoja območja: politiki, arhitekti, inženirji in drugi strokovnjaki, na podlagi katerih so bili izdelani prostorski načrti nabrežja jezera, njegove ikonične ali zdaj pozabljene stavbe. (Založba Jaffa)

Lajos Szakolczay: Igla svobode

Kaj je potrebno, da uspešno prečkate Iglo svobode? Doživeti svobodo, ki jo lahko zagotovi spoštovanje tradicije, domovine, kolegov karieristov in prednikov. Nova knjiga Lajosa Szakolczaya, ki vključuje eseje, recenzije, korespondenco in dnevniške zapise, nas seznanja z ustvarjalnim in interpretativnim pristopom, katerega jasno izražene in na dobronamerni analizi temelječe sodbe vedno presegajo svoj predmet – naj bo to igra, revija ali literarna smer. Kajti „obstajajo pokrajine“ je zapisal Kányádi, in Szakolczay, ki se sprehaja po Transilvaniji, Avstriji ali celo Ameriki, dejansko ali v podobi, ob branju njemu dragih del ne le doživlja, ampak nam tudi omogoča, da doživimo svobodo od nečesa in občutljivo dinamiko svobode za nekaj. (Založba Prae)