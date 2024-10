6 zanimivih gledaliških predstav in premier v Budimpešti, ki jih to jesen ne smete zamuditi

Jesen v glavnem mestu ponuja številna gledališka doživetja. V hladnih, meglenih večerih oktobra in novembra lahko uživate v nekaj vznemirljivih gledaliških predstavah, od katerih vam jih priporočamo pet!

Galilejevo življenje (premiera)

Prva velika odrska premiera sezone v gledališču Örkény István je Galilejevo življenje Bertolta Brechta. Režiser Csaba Polgár je na bralni vaji dejal: „Besedilo ne postavlja marmornatega kipa Galileju ali kateremu od njegovih likov, temveč z ostrim in globokim razumevanjem človeške narave preučuje situacije, v katerih je hrbtenica ravna ali rahlo ukrivljena.“ V igri sta lik in življenje Galileja predstavljena na večplasten način: spremljamo lahko, kako predani, pionirski znanstvenik (Máté Borsi-Balogh) postane kompromitiran starec (Imre Csuja). Druge glavne vloge igrajo Dorottya Gellért, Diána Nóra Takács in István Ficza.

Örkény István Theatre | 4., 5., 6., 20. oktober, 7., 14., 28. november 2024.

Capa, svetovno znani vojni fotograf

Od ulice Városház do svetovne slave. Zgodba, ki se odvija med letoma 1929 in 1954, nam približa slavnega fotografa, ko se s prijateljico iz otroštva Evo Besnyő spominjata mejnikov njegovega življenja, od vojnega fotografiranja do burnih ljubezenskih zvez. Ob tem oživijo začetki moderne fotografije. Režiser predstave je Gábor Czeizel, nastopata pa Kristóf Ódor in Petra Grisnik.

Gledališče Spinoza | 10. oktober 2024.

Življenje tukaj (premiera)

Zadnjih dvajset let Kádárjevega režima se odvija pred občinstvom v novi predstavi gledališča Katona József, ki temelji na romanu Lajosa Jánossyja Večno mesto in čas povsod in bo uprizorjena oktobra. Prikazani so značilni kraji in življenjske poti socializma, v igri se pojavljajo znane osebnosti iz tega obdobja, glavni junak Andris Pálfy pa spremlja svoj razvoj od vrtca do študentskih let. Andrisa igra Bernát Gloviczki, ki se mu pridružijo István Dankó, Gergely Kocsis in Eszter Ónodi.

Gledališče Katona József | 11., 12., 13., 17., 25. oktober 2024, 7., 12. november 2024.

Gone

Zgodba o treh generacijah transilvanske saške družine v igri romunsko-saksonske pisateljice Elise Wilk pripoveduje o izseljevanju, usodah posameznikov in izginuli nemško govoreči skupnosti. Madžarsko občinstvo si lahko 15. oktobra v gledališču Szkéné naslednjič ogleda dramo Izginuli v režiji Balázsa Dohyja in z Emőke Zsigmond v glavni vlogi. Z liki, ki se morajo odločiti, ali bodo v Ceaușescujevi Romuniji vztrajali ali emigrirali, skačemo v času in prostoru. V predstavi, ki je prejela nagrado Staféta, se igralni prostor zlije z dvorano, tako da občinstvo postane del predstave. Zaradi ustvarjalnih gledaliških rešitev in odličnih predstav je to ena najbolj vsestranskih dram v naši jesenski ponudbi.

Scene Theatre | 15. oktober 2024.

Mačka v žaklju (premiera)

„Zapomnite si, da ljubezenska zveza z mano ne more trajati več kot tri dni! Sobota: poznanstvo, nedelja: tako imenovana ljubezen, ponedeljek: podrejenost! V torek se ne pozdravi!“

– pravi prepričani svobodnjak. Kaj je ženska z vrečko? Majhen paket na sejmu, v katerem se skriva presenečenje, skrivnost. Takšna skrivnost je ženska, ki se bodisi sploh noče poročiti bodisi si poroke zelo želi. Glavne vloge v novi glasbeni komediji gledališča Újszínház igrajo Éva Bátyai, Szilárd Bánföldi, Bernadette Gregor, Sándor Almási, Wanda Nemes, György Vass, Tibor Szakács, Ádám Darányi, Máté Incze in Gabi Kéner.

Újszínház | 18., 19., 20., 26. oktober 2024

Tik-Tak… bum!

Pred nekaj leti je bil Netflixov film Tik-Tak… bum! z Andrewom Garfieldom v glavni vlogi velika uspešnica, za katero je prejel zlati globus za najboljšega igralca v glavni vlogi. Tokrat vas avtobiografski muzikal Jonathana Larsona vabi v Umetnostno gledališče na 100 minut glasbenega gledališča. Nadarjenega umetnika, ki bo kmalu dopolnil 30 let, igra Márk Ember, njegovega najboljšega prijatelja Gergely Csiby in njegovo dekle Enikő Dobó. V režiji Dániela Dicsőja se skozi zgodbe treh mladih odraslih raziskuje nepovratnost odraščanja, strah pred negotovo prihodnostjo in predanostjo.

Art-Színtér | 18., 19., 23., 24. oktober 2024, 23. in 24. november 2024.