Ugriz Sicilije v Budimpešti: 5 odličnih lokacij za kanole v prestolnici

Iščete pristne italijanske okuse v Budimpešti? Potem morate v prestolnici obiskati te kraje, kjer se dobijo cannoliji!

Manufaktura Tanta

Družinska pekarna Tanta Manufaktúra ponuja pravo gastronomsko doživetje za sladokusce, še posebej za ljubitelje cannolijev. Cannoli so sveže izdelani, njihovo hrustljavo pecivo pa je po tradicionalnem italijanskem receptu napolnjeno s kremami različnih okusov. Poleg klasičnih vrst z rikoto, čokolado in pistacijo so na voljo tudi sezonske specialitete. Restavracija si prizadeva gostom ponuditi pristne okuse z uporabo najkakovostnejših sestavin, pri čemer klasično sladko italijansko pecivo pojmuje sodobno.

1028 Budapest, Hidegkúti út 6.

Dolcissima

Restavracija Dolcissima na cesti Frankel Leo Road je raj za ljubitelje tradicionalnih italijanskih slaščic, kjer je cannoli obvezen. Te dobrote, polnjene v popolnoma hrustljavo zlato rjavo testo, so narejene po pristnem italijanskem receptu in prinašajo pridih Italije v vsakdanje življenje. Med nadevi so klasične različice z okusom rikote, čokolade in citrusov ter posebne sodobne kreacije.

1023 Budimpešta, Frankel Leó út 21.

SALVE

Restavracije SALVE v Budimpešti ponujajo pristne italijanske okuse v elegantnem okolju, kjer so cannoli glavni del menija. Sveže pripravljena hrustljava testenina cannolija je v popolni harmoniji s kremastim nadevom iz rikote, ki je pogosto obogaten s kandirano pomarančno lupino, pistacijami ali čokolado. Kuharski mojstri v SALVE skrbno pazijo, da okusi kannolijev ostanejo zvesti tradiciji, hkrati pa zagotavljajo vrhunsko gastronomsko izkušnjo.

1096 Budimpešta, Thaly Kálmán utca 50 | 1117 Budimpešta, Völgycsillag utca 4 | 1025 Budimpešta, Törökvész út 93/A (pop up)

Dolce Burata

V restavraciji Dolce Burata je cannoli kralj sladic in bo očaral ljubitelje italijanskih sladic. Mehka rikottina krema, polnjena s hrustljavim, zlato rjavim pecivom, temelji na tradicionalnem italijanskem receptu in je na voljo z okusi, kot so pistacija, čokolada ali pomaranča in mandeljni. Kuharji Dolce Burata se osredotočajo na kakovostne sestavine in natančno izdelavo, tako da je vsak grižljaj pravo kulinarično potovanje v Italijo.

1067 Budimpešta, Hunyadi tér 3.

Forni di Napoli

V restavraciji Forni di Napoli oživljajo tradicije južnoitalijanske kuhinje, pri čemer je cannoli pomemben del menija. Kremasta, z rikoto polnjena poslastica temelji na pristnem neapeljskem receptu, vendar so na voljo tudi kreativne različice klasičnih okusov. Med nadevi so pistacija, čokolada in vanilija, za katere se uporabljajo najbolj sveže sestavine. Cannoli podjetja Forni di Napoli je popoln zaključek italijanske pojedine, vsak grižljaj pa je košček južne Italije v Budimpešti.

1055 Budapest, Szent István körút 9. | 1051 Budapest, Október 6. utca 19.