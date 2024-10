Novi zajtrki na starih lokacijah: restavracije VakVarjú po vsej Budimpešti vas čakajo z neprimerljivo izkušnjo bruncha

Zajtrkuj kot kralj! – pravi pregovor, ekipa VakVarjú pa to uresničuje za vse, saj lahko v njihovi novi ponudbi zajtrkov poskusite neverjetne jedi v čudovitem okolju.

Zasluženo priljubljeni VakVarjú, ki se trenutno ponaša s petimi restavracijami v Budimpešti, se je septembra domislil nekaj novega, saj lahko neponovljivo izkušnjo VakVarjú doživite že od zgodnjega jutra. Podobno kot običajni standard tudi na novem zajtrkovalnem meniju jedi zaznamujejo kakovostne sestavine, posebna prezentacija in bogata postrežba, bogate in okusne dobrote pa poskrbijo za popoln začetek dneva.

Nebeške jedi za pravi začetek dneva

Pri oblikovanju jedilnika je bilo pomembno vključiti čim več različnih dobrot, tako bo zagotovo vsak našel jed po svojem okusu, lačni pa ne bodo ostali niti tisti z intolerancami na hrano in vegetarijanci.

Ekipa VakVarjú je za zajtrke zbrala najbolj ekskluzivne sestavine, zato poleg izbire ne bo pripomb nad kakovostjo. Na veliko veselje tistih, ki imate radi slane okuse, so na meniju tudi variacije Eggs Benedict, sendviči Croque Monsieur in Croque Madame, slastne jajčne jedi, listnato testo in dunajske klobase.

Seveda ne bodo izostali niti tisti sladkosnedi, ki lahko glasujejo za ameriške palačinke z javorjevim sirupom, francoski zajtrk z domačo marmelado in rogljički ali pa jogurtovo granolo.

Eden najbolj razburljivih elementov ponudbe so stolpi VakVarjú, polni vseh dobrih stvari na zemlji, med katerimi lahko izbirate tako vegetarijanske kot mesne jedi. Posebnost elegantno postreženih dobrot ni le v tem, da so med domačimi bruncherji redke, temveč tudi v tem, da videz skrbno izbranih skled za dve osebi

vnese igrivost v zajtrkovalno izkušnjo.

Če se odločite za te, lahko poleg svežega peciva uživate med drugim v peni iz račjih jeter, paradižnikovi kozji sirni kremi, prekajeni klobasi in posebnih sirih.

Rajske jedi spremljajo še bolj okusni topli in hladni napitki: poleg vrhunske kave lahko dan začnete tudi z matcho ali čajem, seveda pa je na voljo tudi ponudba brezalkoholnih pijač za zajtrk in limonad z različnimi okusi. Če ste nekoliko bolj drzni, si lahko zaprosite tudi za mimozo, izbirate pa lahko tudi med običajnimi brezalkoholnimi koktajli.

Zajtrk v čudovitem okolju

Restavracije VakVarjú med vse bolj priljubljenimi brunch točkami izstopajo s svojim edinstvenim vzdušjem, saj namesto hitrih grižljajev, ki jih lahko pogosto pojeste za pultom, tukaj čaka popolno doživetje. Vse to je posledica dejstva, da lahko udobno uživate v okusno postreženih in cenovno ugodnih knežjih zajtrkih, medtem ko sedite v čudoviti notranjosti in občudujete edinstveno dekoracijo.

Že zgodaj zjutraj se lahko potopite v nepogrešljivo okolje VakVarjús, kjer lahko začnete dan v ekskluzivnih pogojih v sodobnem, prostornem prostoru, ki drzno eksperimentira z barvami in oblikami.

Lokacija je odlična izbira, če načrtujete preostanek dneva z družino, prijatelji ali sodelavci, lahko pa je tudi pomemben del poslovnega srečanja, ki se odlično zaključi.