6 čudovitih slaščičarn v aglomeraciji Budimpešte, kjer vas čakajo sladka doživetja

Aglomeracija Budimpešte skriva toliko čudovitih slaščičarn. Če bi radi okronali katerega izmed sončnih ali hladnejših vikendov jeseni, jih kar pogumno obiščite, saj so kraji, kjer že čakajo s sezonskimi jesenskimi dobrotami.

Slaščičarna MÁK Artisan, Piliscsaba

Vsak slasten grižljaj je pripravljen iz kakovostnih sestavin, z ljubeznijo in skrbnostjo v slaščičarni MÁK Artisan v Piliscsabi. Kot znanilec hladnih dni in jeseni se je že mogoče napolniti s toplimi čaji in kremasto vročo čokolado v MÁK-u, kjer kmalu ne bo manjkalo tort z okusi jeseni. Seveda pa v slaščičarno obiščite tudi, če si zaželite tradicionalno, brezglutensko torto.

2081 Piliscsaba, Egyetem u. 3.

Slaščičarna in kavarna AnDa, Vác in Kistarcsa

AnDa Cukrászda és Cávézó, ki slovi kot ena najboljših slaščičarn v Vácu, je že osvojila srca mnogih sladkosnedcev. Tako je tudi z njihovo slaščičarno v Kistarcsánu, kjer vas jeseni čakajo sladice in pijače, ki pogrejejo dušo, zares pravljične. Poleg odličnih tort lahko od sredine oktobra izbirate tudi med sladicami, ki jih navdihujejo jesenski okusi, slive, orehi, buče in kostanj, ki se bodo odlično podale k požirku Mária Terézia Latte.

2600 Vác, Republikanska ulica 3.

2143 Kistarcsa, István Széchenyi u 88-90.

Slaščičarna Zsuzsisüti, Diósd

Umetna slaščičarna Zsuzsisüti v Diósdu ponuja za oči in brbončice prijeten izbor tort za tiste, ki se želijo sprostiti ob sladkarijah. Diši po trojnih čokoladnih rezinah torte, slanih karamelnih brownijih in domači smetani, kjer bodo vsi, tudi tisti, ki jedo brezplačne torte, našli svojo računico. V hladnejšem jesenskem dnevu se bo ob skodelici kave zagotovo prilegel grižljaj rajskega islerja ali hökiflija.

2049 Diósd, Balatoni út 6.

Slaščičarna Maroni, Pomáz

Jesen se je poklonila tudi v restavraciji Maroni Cukrászda v Pomázu, kjer zdaj poleg slastnih tort strežejo bučne latte. Ni naključje, da lokalne sladice sladkosnede zvabijo v Pomáz, slaščičarno z nekaj več kot 15-letno zgodovino. V Maronu, ki je odprt vse dni v tednu, si lahko privoščite tortne rezine, čajno pecivo za namakanje in seveda sveže pečeno pecivo in stare testenine ob skodelici dušogrejoče pijače.

2013 Pomáz, József Attila u. 22.

Hiša sladic Ensütim, Nagytarcsa

Prikupna kavarna s piškoti Nagytarcsa, Énsütim Desszertház, je odlična izbira, če se želite v hladnejših jesenskih dneh pogreti z rezinami in vrčki dobrot. V jesenskih mesecih boste poleg že tako privlačne ponudbe našli tudi Szatmári slivove rezine, kostanjev mousse in bučno-karamelno pito, ki jo lahko pospremite z vročo čokolado, kostanjem, biskvitom in bučnim lattejem. .

2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 71.

Histerija, Gyömrő

Če ste med indijanskim poletjem že okusili ponudbo sladoledov Hystéria v Gyómrőju, se splača malce dlje pogledati sladice, ki se vrstijo ob tortnem pultu ob prvih jesenskih vikendih. V slaščičarni, ki dopolnjuje linijo francoskih sladic, lahko željo po sladkem potešite s popolno oblikovano torto Esterházy, z makaronom, ki vas mami s svojimi barvami in okusi, ali celo z rezino nagrajene torte.

2230 Gyömrő, Szent István út 28.