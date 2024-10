3 recepti za rajsko slivovo torto za res sladek začetek jeseni

Sliva je nedvomno eden naših najbolj priljubljenih poznopoletnih in zgodnjejesenskih sadežev, ki je odlična sestavina za najbolj okusne torte, ki bodo navdušile sladkosnede. Poleg tega, da je rahlo grenko vijoličen sadež okusen, je tudi odličen vir vitaminov A, B in C, kar je razlog več za pripravo teh sijajnih receptov!

Slivov cmok

Seveda ne gre izpustiti večne klasike, legendarnega slivovega cmoka, ki ni le neustavljivo okusen, ampak tudi enostaven in hiter za pripravo. Je odlična izbira za nedeljsko kosilo, zagotovo pa bo hit na družinski ali prijateljski zabavi.

Orehovo-slivova pita

Karameliziran, cimetovo-oreščkov vonj peke slivove pite bo zaigral vsem, lahko je odlična priloga ob popoldanskem čaju ali kavi, lahko pa tudi jesenska alternativa rojstnodnevni torti.

Mini otok Silvov džem

Večna klasika z dodatkom: nebeški Isler’s cimetov slivov džem ponese ljubljeno torto na povsem novo raven, ki zagotovo ne bo imela nobenih pripomb, morda le, da je prehitro zmanjka.