5 očarljivih krajev v Hűvösvölgyju in okolici za nepozabne jesenske sprehode

Ena izmed najbolj priljubljenih pohodniških destinacij na prelomu stoletja se še danes izkaže za vznemirljivo destinacijo, vključno z odlično izbiro za odličen pohod v čudoviti jesenski naravi nedaleč od središča mesta.

Naravoslovna pot Örökerdő

Na območju je veliko poti in pohodniških poti različnih težavnosti in vrst, vendar je najbolj priljubljena pot, ki povezuje večino znamenitosti, to je gozdna naravna pot Örökerdő. Pot skozi jesenski gozd vodi od končne postaje tramvaja 61 pod starimi hrasti do Nagyréta, kjer se pridruži poti brez ovir. Kratka pot, posejana z gozdnim sadnim drevjem, je urejena in jo je enostavno prehoditi z otroki ali celo z otroškim vozičkom, ob poti pa je več ognjišč in klopi, kjer lahko v miru uživate v spokojnosti jesenskega gozda. Pot spremljajo informacijske table, na katerih boste izvedeli vse o lokalni flori in favni.

Letališče Hármashatár-hegyi

Če imate raje ravninski teren kot gričevnato pokrajino Dimbes, se sprehodite do letališča ob vznožju hriba Kővár-hegy, ki v vseh letnih časih ponuja čudovit razgled. Ta obsežna zelena površina je med domačini priljubljena z razlogom: obsežna gozdna površina je odličen kraj, kjer se lahko naužijete zadnjih sončnih žarkov in uživate v svežem jesenskem zraku. Območje je odprto izključno za dnevne oglede z nemotoriziranimi vozili, najpogosteje se nad njim dvigajo jadralni padalci, k vzdušju pa pripomore tudi pogled na pisane dežnike.

Nagyrét

Ta tri hektarje velika zelena površina je že od nekdaj priljubljena med pohodniki: Nagyrét, ki leži med hriboma Fazekas in Hárs, s svojo lego privablja številne domačine stran od mestnega vrveža. Medtem ko je območje v toplejših mesecih polno piknikarjev, je v tem letnem času bolj počivališče za pohodnike po okoliških gozdovih, kjer lahko sedite na klopeh in si oddahnete v čudovitem okolju. Seveda tudi najmlajši niso izpuščeni iz naravnega dogajanja, saj je bilo pred kratkim zgrajeno tematsko igrišče, na katerem lahko skozi dela kiparjev na igriv način spoznavajo lokalno rastlinstvo in živalstvo.

Otroška železnica na hribu Széchenyi

Otroško železnico na Buda Hill, med hribom Széchenyi in Hűvösvölgy, si morate ogledati, če ste na tem območju, še posebej v tem letnem času, ko je gozd polno obarvan. Vlaki za otroke v Buda Hillsu so kot nalašč za kratek enourni izlet s prijatelji in družino ali za vstopanje in izstopanje na kateri koli od šestih postajališč, da pridete do izhodiščne točke izleta. Če vam je nekoliko topleje, lahko na postaji Hűvösvölgy obiščete tudi muzej otroške železnice, kjer si lahko ogledate arhivske posnetke o gradnji otroške železnice in več razgrajenih železniških vozil.

Razgledišče Kaán Károly

Na vrhu hriba Nagy-Hárs, na 454 metrih nadmorske višine, lahko občudujete jesensko pokrajino z razgledišča Kaán Károly, ki je priljubljen cilj pohodnikov na tem območju. Panoramski razgled z razgledišča je podoben razgledu z Elizabetinega razgledišča na hribu János, vendar je zaradi dodatnih 70 metrov višine in terasaste ureditve razgled še širši in lepši. Razgledna ploščad, poimenovana po slavni gozdarski inženirki in državni sekretarki za kmetijstvo, je odprta vse leto, podnevi in ponoči.