Ekskluzivni ogledi skrivnih stavb v Budimpešti, ki so v mesecu arhitekture zaprte za javnost

Letos oktobra podjetje Imagine že petič vabi sprehajalce po mestu, da se udeležijo ogledov stavb v okviru meseca arhitekture. Med to nenavadno akcijo bodo javnosti predstavljene arhitekturne znamenitosti Budimpešte in Pécsa.

Podjetje Imagine, znano po svojih ekskluzivnih sprehodih po mestih, je za oktober pripravilo še bolj razburljivo ponudbo ogledov kot kdaj koli prej, saj bo v tem sklopu izvedlo več kot 40 ogledov z 11 novimi temami.

Kot napovednik vam predstavljamo nekaj programov, ki bodo na voljo v mesecu arhitekture 2024:

Velike saxlehnerske skrivnosti – ali Postanite milijonar tudi vi!

„Kako postati milijonar?“ je vprašanje, ki si ga je zastavil vsakdo. Morda je prav o tem pred 180 leti za pultom svoje prodajalne plakatov na ulici Váczi razmišljal glavni junak sprehoda András Saxlehner, dokler nekega dne na njegova vrata ni potrkala usoda ali sreča. Za vrati njegove nove palače pa so že delali Endre Thék, Miksa Róth, Károly Lotz in Gyula Jungfer. Odkrijte še en dragulj na Andrássyjevi cesti!

Ogled Centralnega semenišča – lepota in samostanskost nekoč in danes

Ob mesecu arhitekture lahko zdaj odkrivate osamljene prizore samostanskega življenja: cerkev, štirikotnik, samostanski vrt, refektorij in seveda knjižnico.

ELTE sprehod na vrhu – poglavja iz pozabljenega dnevnika univerze

Zaprti prostori zdaj brez zaprtih prostorov! Raziskujemo ikonični kampus Múzeum körút: zapuščeni observatorij, imena, vklesana v opečni zid naravoslovne stavbe, ogromno ogledalo z monogramom na enem od stopnišč – toda kdo je nekoč upravljal klobuk v njem? Veličastne opečne stavbe in železne konstrukcije so vsem znane, vendar je le malo takih, ki bi razkrili večstoletne skrivnosti zidov.

Od sinagoge do ograjne dvorane – zgodba o pozabljeni judovski četrti v Angyalföldu

„En garde, pret, allez!“ Na strehe in na sprehod! Na tem sprehodu lahko obiščete tudi eno od čudovitih in skoraj neznanih budimpeštanskih sinagog, kjer je ne le razgled, temveč tudi zgodba resnično edinstvena. Nekoč je v Pešti obstajala judovska četrt, ki je danes že skoraj pozabljena. V enem od majhnih, živahnih, a skritih kotičkov mesta ne boste odkrivali le novih značilnosti starih, impozantnih stavb, temveč vas bo zgodovina judovstva popeljala tudi v čas razcveta različnih športov.

Skrivnostni art deco – razkošna moderna

Zelo elegantno, malce dekadentno. Kaj je to? Obdobje, ki vas zares posrka vase, čeprav ni trajalo dolgo. Občutek art decoja iz filmov o Poirotu ali Velikem Gatsbyju je nekaj, po čemer vsi hrepenijo. Bleščeča tehnična čudesa, svetle šminke in parfumi, obleke z bleščicami, cigaretni dim – je vse to prisotno v materialni kulturi in arhitekturi tega obdobja? Ugotovite to na razkošnem sprehodu.

Rojeni za ustvarjanje – Madžarska univerza za likovno umetnost

Kaj je umetnost? Kakšna je potreba po njej? Kdo postane (dober) umetnik? Najboljši kraj, kjer lahko dobite odgovore na ta vprašanja, je prenovljena Madžarska univerza za likovno umetnost.

Dom primadone – kuratorski ogled vile Walterja Rózsija

Rózsi Walter, slavna operna pevka tridesetih let 20. stoletja, se je leta 1936 preselila v svojo elegantno, moderno vilo v soseski Városligeti fasor. V okviru meseca arhitekture si lahko s kustosi razstave Kaesz Homes ogledate nekdanji dom slavnih osebnosti, od zaklonišča do strešne terase.

Vila Rózsija Valterja

Secesija v skrivališču – Schifferjeva vila

Miksa Schiffer je bil ena najbolj znanih, a hkrati najbolj prepoznavnih osebnosti Budimpešte z začetka 20. stoletja. Življenje tega slavnega podjetnika in filantropa je še danes edinstveno. Ko boste spoznali njegovo zgodbo, se ne boste več čudili, zakaj je njegov nekdanji dom na ulici Munkácsy z eno najbolj nepričakovanih in najlepših secesijskih notranjosti v Budimpešti skrit pod vrtom.