9 zabavnih muzejskih dejavnosti v Budimpešti za vso družino

Tokrat smo pripravili izbor programov in muzejskih razstav, ki so še posebej zabavni za družine z majhnimi otroki, mamice z dojenčki in stare starše z vnuki. Izberite!

Družinska nedelja v hiši Millennium | Skrivnosti narave (29. september 2024)

29. septembra bo od 10. ure dalje v Hiši Millenium v Mestni ligi družinska nedelja. Naslednja v nizu dogodkov, osredotočenih na čutila, na kateri bo lahko vsa družina poiskala odgovore na vprašanja, kot so: ali drevesa lahko hodijo, ali rastline vidijo, slišijo in komunicirajo ter kako se čutila živali razlikujejo od človeških?

Mama, poglej! – Zvoki galerije slik | Muzej likovnih umetnosti (15. oktober 2024)

Muzej likovnih umetnosti 15. oktobra vabi mamice in dojenčke na enourni odmor. V oktobrski izdaji programa Mama, poglej! bodo skozi najpomembnejša dela zbirke raziskovali vznemirljivo srečanje zvokov in slik. Zelo priljubljena serija dogodkov ponuja staršem z dojenčki, mlajšimi od enega leta, napolnilno in sproščujočo izkušnjo, na kateri se lahko v varnem in prijaznem okolju ponovno povežejo z umetnostjo.

Jesenski družinski dan v Madžarskem narodnem muzeju (26. oktober 2024)

Madžarski narodni muzej bo 26. oktobra gostil jesenski družinski dan za otroke. Med skoraj celodnevnim programom boste lahko reševali skrivnostne uganke, izpolnili tri princeskine želje in izvedeli, kakšne dobrote so lahko peštanjski otroci okušali pred sto leti.

Matineja MÉTA v Etnografskem muzeju (26. oktober 2024)

Na naslednji matineji MÉTA boste lahko 26. oktobra spoznali Etnografski muzej in v njegovih razstavnih prostorih doživeli novosti. Na prvi dan jesenskih počitnic bo program osredotočen na dan Dömötör, kjer boste lahko skozi igre, zgodbe in skupno ustvarjanje spoznavali skrivnosti in značilnosti pastirskega življenja.

Družinsko dopoldne v Muzeju Ludwig

Muzej Ludwig redno organizira družinska jutra za družine z majhnimi otroki, ki so povezana s trenutno razstavo. Ti se lahko po navdihu razstave potopijo v veselje do skupnega ustvarjanja, starši pa lahko med ustvarjanjem otrok uživajo v vodenem ogledu muzeja. Spremljajte program muzeja Ludwig za naslednjič!

Z dojenčkom v PIM| Literarni muzej Petőfi

Oktobra se vrača priljubljen program za mamice in očke z dojenčki, Baby s PIM-om. Med enournim programom si lahko ogledate razstavo, po njem pa so starši z dojenčki dobrodošli v muzejskem prostoru za izobraževalne dejavnosti. Dojenčki bodo ob obisku muzeja z nosilko uživali prav tako kot njihovi starši, in sicer ob gibalnih in ritmičnih igrah.

Mami, poglej! | Madžarska narodna galerija

Madžarska narodna galerija občasno povabi tudi mame in očete, da se z roko v roki udeležijo vodenega ogleda z dojenčki, mlajšimi od enega leta. Med enournim programom lahko tako dojenčki kot starši v varnem in prijaznem okolju uživajo v užitkih umetnosti. Vredno je spremljati program Madžarske narodne galerije, da ne zamudite naslednjega!

V Galeriji za otroke in mladino Deák17 so odprli novo razstavo (do 26. oktobra 2024)

Od 13. septembra je v Galeriji za otroke in mladino Deák17 na ogled najnovejša razstava. Razstava bo mlade in stare potopila v svet sodobne otroške ilustracije in pravljičnih del madžarskih, transilvanskih, romunskih in slovaških umetnikov. Razstava, ki bo na ogled do 26. oktobra, je tako kot druge razstave v galeriji brezplačna.

Sedem poskusov v muzeju pravljic „Mesemúzeum”

Vrata Muzeja pravljic so od 5. do 99. leta starosti odprta za vse, ki želijo opraviti sedem preizkusov, ki jih poznamo iz pravljic. Stalna razstava muzeja je odličen način za družine, da skupaj preživijo kakovosten čas, poln zgodb. S pomočjo knjižice z izzivi lahko tudi vi postanete pravljični junak in se odpravite za Stekleno goro v „kraljestvo strank“.